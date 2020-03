Esperti Cyber, VPN gratuite a rischio

Tempo di lettura: 1 minuto

Gli utenti che utilizzano VPN gratuite potrebbero lasciarsi ben aperti ai ricattatori, hanno avvertito gli esperti di cyber techonology. Le società di sicurezza hanno affermato che le società senza scrupoli, le quali offrono il servizio, potrebbero potenzialmente rintracciare i siti che gli utenti navigavano e identificare qualsiasi attività illegale.

L’uso di VPN non è di per sé contrario alla legge, ma l’accesso a determinati contenuti e siti Web dal paese lo possono essere, quindi gli esperti hanno suggerito che i servizi VPN gratuiti potrebbero essere meno sicuri e più suscettibili all’hacking, aumentando potenzialmente il rischio degli utenti.

Le VPN o le reti private virtuali, in genere consentono agli utenti di inviare e ricevere dati attraverso reti pubbliche come se il loro computer fosse collegato a un sistema privato.

La tecnologia è stata inizialmente sviluppata per aiutare i dipendenti che lavoravano in remoto a continuare ad essere in grado di accedere alle applicazioni e alle risorse dell’ufficio.

Oggi, tuttavia, il servizio è anche comunemente usato a livello internazionale per aggirare le restrizioni regionali su determinati contenuti o siti Web.

Collegandosi a Internet tramite un server con sede in un Paese diverso, gli utenti possono accedere a siti che potrebbero essere bloccati nel proprio Paese di origine.

In un’intervista con The National , Walmsley ha affermato che il ricatto sull’uso della VPN potrebbe non assumere necessariamente la forma di una domanda di denaro.

Ha detto che in alcuni casi, una crittografia debole potrebbe significare che gli hacker sono in grado di accedere ai siti Web e ai sistemi aziendali.

