Esercito Americano testera’ trattamento sperimentale COVID-19

Il comando di ricerca e sviluppo medico dell’esercito americano ha siglato un accordo con Gilead Sciences per fornire il farmaco coronavirus sperimentale dell’azienda alle truppe statunitensi confermate con il virus COVID-19.

Il farmaco di Gilead, remdesivir, è stato approvato per la ricerca clinica a febbraio dalla Food and Drug Administration.

Il farmaco, che inizialmente è stato sviluppato dalla società californiana di Foster City, per curare l’Ebola, ha avuto un certo successo dimostrato contro i coronavirus, tra cui la sindrome respiratoria del Medio Oriente, o MERS, e la sindrome respiratoria acuta grave, SARS.

Il medicinale, somministrato per via endovenosa, è attualmente in fase di test per la sicurezza e l’efficacia in due studi clinici separati in Cina e uno dal National Institute of Allergy and Disease Diseases.

Nello studio americano, il primo volontario era un evacuato della nave da crociera Diamond Princess ricoverata in ospedale con la malattia presso il centro medico dell’Università del Nebraska a Omaha.

Fonte : Military Times

