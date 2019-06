Esempi storici di Fake News

Nel 13 ° secolo aC, Rameses the Great diffuse menzogne ​​e propaganda raffiguranti la battaglia di Kadesh come una straordinaria vittoria per gli egiziani; dipinse scene di se stesso che colpivano i suoi nemici durante la battaglia sui muri di quasi tutti i suoi templi. Il trattato tra gli egiziani e gli ittiti, tuttavia, rivela che la battaglia era in realtà una situazione di stallo .

Durante il primo secolo aC, Ottaviano condusse una campagna di disinformazione contro il suo rivale Marco Antonio , raffigurandolo come un ubriacone, un donnaiolo e un semplice burattino della regina egiziana Cleopatra VII . Pubblicò un documento che pretendeva di essere la volontà di Marco Antonio, il quale affermava che Marco Antonio, alla sua morte, desiderava essere sepolto nel mausoleo dei faraoni tolemaici. Sebbene il documento possa essere stato forgiato, invocava l’indignazione della popolazione romana.

Mark Antony alla fine si uccise dopo la sua sconfitta nella battaglia di Azio sentendo false voci propagate dalla stessa Cleopatra affermando che si era suicidata.

Durante il secondo e terzo secolo dC, false voci sono state diffuse sui cristiani sostenendo che essi impegnati in riti di cannibalismo e l’incesto . Verso la fine del terzo secolo dC, l’ apologeta cristiana Lactantius inventò ed esagerò storie di pagani impegnati in atti di immoralità e crudeltà, mentre lo scrittore anti-cristiano Porfir inventava storie simili sui cristiani.

Medievale

Nel 1475, una finta notizia a Trento affermava che la comunità ebraica aveva assassinato un bambino cristiano di due anni e mezzo chiamato Simonino .

La storia ha provocato l’arresto e la tortura di tutti gli ebrei della città; quindici di loro furono bruciati sul rogo.

Lo stesso papa Sisto IV tentò di sradicare la storia; tuttavia, a quel punto, si era già diffuso al di là del controllo di chiunque. Storie di questo tipo erano conosciute come ” calunnia del sangue “; sostenevano che gli ebrei uccidevano di proposito i cristiani, specialmente i bambini cristiani, e usavano il loro sangue per scopi religiosi o rituali.

Prima età moderna

Dopo l’invenzione della macchina da stampa nel 1439, le pubblicazioni divennero molto diffuse, ma non esisteva uno standard di etica giornalistica da seguire. Nel XVII secolo, gli storici iniziarono a citare le loro fonti in note a piè di pagina . Nel 1610, quando Galileo andò sotto processo, la richiesta di notizie verificabili aumentò.

Durante il diciottesimo secolo gli editori di notizie false furono multati e banditi nei Paesi Bassi; un uomo, Gerard Lodewijk van der Macht, fu messo al bando quattro volte dalle autorità olandesi, e quattro volte si trasferì e riprese la sua stampa. [53] Nelle colonie americane, Benjamin Franklin scrisse false notizie sugli indiani assassini “scalping” che lavoravano con re Giorgio III nel tentativo di influenzare l’opinione pubblica a favore della rivoluzione americana. [51]

Canards , i successori della pasquinate del XVI secolo , furono venduti a Parigi per la strada per due secoli, a partire dal XVII secolo. Nel 1793, Maria Antonietta fu giustiziata in parte a causa dell’odio popolare generato da una canard su cui era stata stampata la sua faccia. [54]

Durante l’era degli schiavi negli Stati Uniti, i sostenitori della schiavitù hanno diffuso notizie false sugli afroamericani, che i bianchi consideravano di basso profilo.

La violenza si è verificata in reazione alla diffusione di alcuni eventi di notizie false. In un caso, storie di afroamericani che spontaneamente si sono diffuse in bianco si diffondono attraverso il sud e hanno suscitato la paura nei cuori di molte persone.

Le voci e le ansie sulle ribellioni di schiavi erano comuni in Virginia dall’inizio del periodo coloniale, nonostante l’unica grande rivolta avvenuta nel 19 ° secolo. Un caso particolare di notizie false riguardanti le rivolte avvenne nel 1730. Il governatore governante della Virginia all’epoca, il governatore William Gooch, riferì che si era verificata una ribellione di schiavi, ma che fu effettivamente soppressa, anche se ciò non accadde mai. Dopo che Gooch scoprì la menzogna, ordinò agli schiavi rinvenuti nelle piantagioni di essere puniti, torturati e fatti prigionieri.

Un esempio di notizie false fu la bufala della Luna Grande del 1835.

Il New York Sun pubblicò articoli su un astronomo della vita reale e un collega inventato che, secondo la bufala, aveva osservato una vita bizzarra sulla luna. Gli articoli di fantasia hanno attirato con successo nuovi abbonati, e il penny paper ha sofferto molto poco dopo aver ammesso il mese successivo che la serie era stata una bufala. Tali storie avevano lo scopo di intrattenere i lettori e non di indurli in errore.

Dal 1800 al 1810, James Cheetham fece uso di storie di finzione per difendere politicamente contro Aaron Burr. Le sue storie erano spesso diffamatorie, e fu spesso denunciato per diffamazione.

Alla fine del XIX secolo, Joseph Pulitzer e altri editori gialli del giornalismo spinsero gli Stati Uniti nella guerra ispano-americana , che fu precipitata quando la USS Maine esplose nel porto di L’Avana , a Cuba.

