Eritrea, peggior paese al mondo per la censura della stampa

L’Eritrea è il peggior paese al mondo per la censura della stampa, secondo quanto riferito da un rapporto che cita anche misure estreme in altri nove paesi tra cui Corea del Nord, Cina e Arabia Saudita.

I tre peggiori regimi – Eritrea, Corea del Nord e Turkmenistan – hanno media che “fungono da portavoce dello stato e qualsiasi giornalismo indipendente viene condotto all’esilio”, afferma un rapporto del Comitato statunitense per la protezione dei giornalisti.

Altri paesi nella lista dei 10 peggiori regimi per i media “usano una combinazione di tattiche schiette come molestie e detenzione arbitraria, nonché sorveglianza sofisticata e hacking mirato per mettere a tacere la stampa indipendente”, afferma il rapporto.

Arabia Saudita, Cina, Vietnam e Iran sono state citate per “incarcerare e molestare i giornalisti e le loro famiglie, impegnandosi anche nel monitoraggio digitale e nella censura di Internet e dei social media”, ha detto il gruppo.

Le classifiche si basavano su fattori tra cui le restrizioni sui media privati ​​o indipendenti; leggi penali sulla diffamazione; restrizioni alla diffusione di notizie false; blocco di siti Web; sorveglianza dei giornalisti da parte delle autorità; requisiti di licenza per i media; e hacking o trolling mirati.

“Internet avrebbe dovuto rendere obsoleta la censura, ma ciò non è accaduto”, ha dichiarato il direttore esecutivo della CPJ Joel Simon.

“Molti dei paesi più censurati del mondo sono altamente cablati, con comunità online attive. Questi governi combinano brutalità vecchio stile con nuove tecnologie, spesso acquistate da società occidentali, per reprimere il dissenso e controllare i media”.

Il rapporto copre 10 paesi in cui il governo controlla strettamente i media, tra cui Guinea Equatoriale, Bielorussia e Cuba.

Ha osservato che in altri paesi, tra cui nazioni devastate dalla guerra come la Siria, lo Yemen e la Somalia, le condizioni per i media sono “estremamente difficili, ma non necessariamente attribuibili esclusivamente alla censura del governo”.

In Eritrea, si legge nel rapporto, lo stato mantiene il monopolio legale dei media radiotelevisivi e le fonti di informazione alternative dei giornalisti, come Internet o le trasmissioni satellitari di stazioni radio in esilio, sono limitate tramite servizi Internet controllati dal governo.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha intensificato l’uso di bloccanti di segnali radio e avanzate apparecchiature di rilevamento radio per impedire alle persone di condividere informazioni, ha affermato CPJ.

Il gruppo ha affermato che l’ambiente già repressivo dell’Arabia Saudita per la stampa ha “subito un forte deterioramento” sotto il sovrano di fatto il principe ereditario Mohammed bin Salman, secondo il rapporto.

La Cina ha l’apparato di censura più sofisticato, secondo CPJ, che ha osservato che gli utenti cinesi di Internet sono bloccati dal “Great Firewall” e che le autorità controllano le reti nazionali di social media e conducono la sorveglianza di giornalisti internazionali.

