Epatite C e integratori alimentari

L’epatite C è una malattia del fegato causata da un virus. Di solito è cronico (di lunga durata), ma la maggior parte delle persone non ha sintomi fino a quando il virus non causa danni al fegato, che possono richiedere 10 o più anni. Senza cure mediche, l’epatite C cronica può eventualmente causare cancro al fegato o insufficienza epatica. L’epatite C viene generalmente trattata con una combinazione di medicinali.

Il virus dell’epatite C è contagioso.

Le persone di solito ottengono il virus attraverso il contatto con il sangue di una persona che è già infetta o, meno comunemente, facendo sesso con una persona infetta.

L’infezione di solito diventa cronica.

Si stima che da 2,7 a 3,9 milioni di persone negli Stati Uniti abbiano l’epatite cronica C.

Per saperne di più sull’epatite C, visitare il sito Web del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) .

Diversi integratori alimentari sono stati studiati per l’epatite C e molte persone con epatite C hanno provato integratori alimentari.

Il supplemento più comunemente usato per l’epatite C è la silimarina (un estratto di cardo mariano).

La ricerca supportata dal NCCIH sull’epatite C comprende progetti che studiano:

Potenziali farmaci per il trattamento dell’epatite C derivati ​​da piante rare e in via di estinzione.

Le interazioni della silimarina con le cellule del fegato.

Non utilizzare alcun approccio di salute complementare per sostituire il trattamento convenzionale per l’epatite C o come motivo per rinviare la visita al proprio medico di qualsiasi problema medico.

Essere consapevoli del fatto che gli integratori alimentari possono avere effetti collaterali o interagire con trattamenti medici convenzionali. Per saperne di più, consulta la scheda informativa del NCCIH Usare saggiamente gli integratori alimentari e la presentazione interattiva Conosci la scienza: come i farmaci e gli integratori possono interagire .

Se sei incinta o stai allattando un bambino, o se stai pensando di dare a un bambino un integratore alimentare, è particolarmente importante consultare il tuo fornitore di assistenza sanitaria (o del bambino). Molti integratori non sono stati testati su donne in gravidanza, madri che allattano o bambini.

Informa tutti i tuoi fornitori di assistenza sanitaria su qualsiasi approccio di salute complementare o integrativo che usi. Dai loro un quadro completo di ciò che fai per gestire la tua salute. Ciò contribuirà a garantire cure coordinate e sicure.

Riferimenti chiave

Dhiman RK, Chawla YK. Medicine di erbe per malattie del fegato . Malattie e scienze digestive . 2005; 50 (10): 1807-1812.

Fried MW, Navarro VJ, Afdhal N, et al. Effetto della silimarina (cardo mariano) sulla malattia epatica in pazienti con epatite cronica C trattati senza successo con terapia con interferone: uno studio randomizzato controllato . JAMA . 2012; 308 (3): 274-282.

Grüngreiff K, Reinhold D. Zinco: un fattore complementare nel trattamento dell’epatite cronica C? Rapporti di medicina molecolare . 2010; 3 (3): 371-375.

Kaito M, Iwasa M, Fujita N, et al. Effetto della lattoferrina nei pazienti con epatite cronica C: terapia di combinazione con interferone e ribavirina . Journal of Gastroenterology and Hepatology . 2007; 22 (11): 1894-1897.

Matsumura H, Nirei K, Nakamura H, et al. Terapia supplementazione di zinco migliora la prognosi di pazienti con epatite cronica C . Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition . 2012; 51 (3): 178-184.

Prasad AS. Zinco: ruolo nell’immunità, stress ossidativo e infiammazione cronica . Parere attuale in Nutrizione clinica e cure metaboliche . 2009; 12 (6): 646-652.

Yang Z, Zhuang L, Lu Y, et al. Effetti e tolleranza della silimarina (cardo mariano) nei pazienti con infezione da virus dell’epatite C cronica: una meta-analisi di studi randomizzati controllati . BioMed Research International . 2014; 2014: 941.085.

