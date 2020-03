Enigma Coronavirus, il cibo non può essere né fonte né via di trasmissione

Tempo di lettura: 1 minuto

Paolo De Castro, coordinatore S&D alla Commissione agricoltura dell’Europarlamento ha dichiarato che : “Ce lo dicono tutte le autorità sanitarie: il cibo non può essere né fonte né via di trasmissione del coronavirus”.

Sulla base di questa certezza scientifica “dobbiamo lavorare per difendere l’integrità del mercato unico europeo e proibire qualsiasi misure non giustificata scientificamente che restringa la libera circolazione dei beni, ed in particolare delle nostre eccellenze agroalimentari”.

Secondo la Harvard Medical School , “Stiamo ancora imparando sulla trasmissione di COVID-19. Non è chiaro se ciò sia possibile, ma in tal caso sarebbe più probabile che sia l’eccezione rispetto alla regola. Detto questo, COVID-19 e altri coronavirus sono stati rilevati nelle feci di alcuni pazienti, quindi al momento non possiamo escludere la possibilità di una trasmissione occasionale da gestori di alimenti infetti. Il virus verrebbe probabilmente ucciso cucinando il cibo. ”

L’autorità per la sicurezza alimentare di Irelan offre consigli simili, affermando: “L’esperienza con SARS e MERS suggerisce che le persone non sono infettate dal virus attraverso il cibo. Pertanto, è improbabile che il virus venga trasmesso attraverso il cibo e fino ad oggi non ci sono prove che ciò accada con COVID-19 (coronavirus). I coronavirus hanno bisogno di un ospite (animale o umano) per crescere e non possono crescere nel cibo. Si prevede che una cottura approfondita uccida il virus perché sappiamo che un trattamento termico di almeno 30 minuti a 60 ° C è efficace con la SARS. ”

All’inizio della diffusione di questo virus, venne diffusa la notizia che la ‘trasmissione’ avvenne mediante il cibo (zuppa di pipistrelli). Poi nel corso dei giorni fu smentita…

