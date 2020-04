[Emmegipress] Ogni tanto il server in Tilt per Errore Recupero Back-End 503 Non Riuscito

Tempo di lettura: 1 minuto

Ogni tanto accade che il server ove è ‘allocato’ il sito web reporterspress.it by Emmegipress, va in palla, uscendo un messaggio, quale ‘Backend fetch failed’. A volte si tratta di secondi altre volte minuti, od ore, se non peggio 24/48 ore. Ma cos’è questo codice di errore?

Il codice di stato di questo errore è il cinquecento ed è l’equivalente dell’errore interno del server.

Questo errore si verifica su tutti i browser Web e tutti i sistemi operativi, anche sugli smartphone.

Perché potrebbe verificarsi “errore recupero back-end 503 non riuscito”?

Questo errore potrebbe essere dovuto al fatto che il server non dispone di memoria sufficiente o che ci siano troppe richieste in coda.

L’arresto anomalo del pool di app che serve il sito Web potrebbe essere un altro motivo per il verificarsi dell’errore.

Se l’app si arresta in modo anomalo cinque volte in meno di cinque minuti, si verifica un errore rapido che comporta la disattivazione del pool di app da parte di IIS.

La scadenza della certificazione SSL causa l’errore “Errore recupero 503 back-end non riuscito”.

“Errore 503 recupero back-end non riuscito” è un riferimento allo stato di un sito Web.

In sostanza, trasmette il messaggio che il server del sito Web non funziona.

È un tipico messaggio di risposta del protocollo Hyper Text Transfer Protocol mostrato dai siti Web.

L’errore “Errore 503 recupero back-end non riuscito” è molto comune quando si verifica un sovraccarico del server causato da un gran numero di visitatori improvvisi – persone come te. La cosa migliore da fare in tal caso è aspettare e riprovare più tardi.

Ad essere onesti, questo è spesso il colpevole di questo errore. Man mano che il numero di utenti sul sito diminuisce, è più probabile che tu abbia un accesso senza problemi al sito Web.

