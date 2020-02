Emmegi Press, Sponsored content

Tempo di lettura: 1 minuto

Il ‘CONTENUTO SPONSORIZZATO’ è uno dei modi di maggior successo per costruire una leadership di pensiero e sviluppare una voce forte su questioni fondamentali, per la tua missione. La produzione di contenuti sponsorizzati con EMMEGIPRESS ti dà l’opportunità di andare oltre la pubblicità tradizionale e di raccontare la tua storia, in modo efficace, senza essere esplicitamente promozionale.

È il modo ideale per accendere i riflettori su un problema o un’organizzazione attraverso l’obiettivo di un stakeholder chiave.

EMMEGIPRESS pubblica articoli sponsorizzati pertinenti e ben scritti di leader globali dello sviluppo, che guardano al futuro e sono guidati da problemi.

Lavoriamo con voi per assicurarci che la vostra opinione offra una discussione chiara o ponga in evidenza un chiaro punto di vista, che risuonerà con i nostri lettori ed i professionisti dell’informazione.

Qualora decidi di avvalerti della nostra consulenza professionale, approfondiremo le potenziali idee e argomenti con uno dei nostri giornalisti, il quale poi svilupperà 4-5 domande ben studiate. I punti salienti della conversazione saranno presentati in un formato di trascrizione curato e raffinato, a seguito di un’introduzione alle scene.

Uno dei nostri esperti reporter lavorerà con te per comprendere i tuoi obiettivi generali mentre perfezionerà un argomento e le notizie pertinenti per il pezzo. Dopo aver identificato 2-3 fonti, il nostro giornalista scriverà un articolo di approfondimento che risuonerà con il nostro pubblico, posizionandoti come leader del pensiero.

Tutti i contenuti sponsorizzati vengono posizionati della sezione più idonea e visibili sulla home page di REPRTERSPRESS.it sino a quando ne escono di nuovi.

Il link al contenuto pubblicato viene inserito nella newsletter periodica oline e condiviso tramite i canali di social media professionali.

Oltre ai tradizionali contenuti sponsorizzati, possiamo realizzare un progetto editoriale personalizzato sulla tua attività e produrre notizie utili.

Bruce Wilke & Staff -> Press Office, web marketing, communication, SEO, Telematic Dispatch, Video Reportage, other.