Emmegi Press, riduzione pubblicazione notizie on line ad Agosto 2020

Tempo di lettura: 1 minuto

L’agenzia di stampa Emmegi Press informa i suoi utenti on line che riduce, per il mese di agosto 2020, la pubblicazione delle notizie. Il lancio dei dispacci telematici continuerà regolarmente il servizio quotidiano, in tutto il mondo.

Ricordiamo che il lavoro della agenzia di stampa EMMEGI consiste nella realizzazione di notizie prodotte dalla redazione – con materiale proprio o rielaborando materiale in arrivo in redazione cioè i cosiddetti “lanci” (Dispacci di agenzia, i quali sono diffusi mediante internet, in tempo reale.

Queste news possono essere pubblicate sul sito web periodicamente (una selezione), e inviate invece in tempo reale a contatti stampa specifici, istituzionali, imprenditoriale, ed altri, su base locale, regionale, nazionale, estero.

I ‘Dispacci’ di notizie, come scritto prima, sono in tempo reale, a ciclo continuo, sugli argomenti di competenza dell’agenzia di stampa; i contenuti sono inerenti su vari argomenti come ambiente, salute, economia, geopolitica ed altro.

La redazione giornalistica è composta da freelance on line, i quali lavorano su aree tematiche svolgendo anche inchieste, rubriche, fotoreportage. Le liste dei nominativi di questi freelance non è fornibile ad alcuno, per privacy.

La spedizione dei dispacci telematici è mediante agenzie partner, certificate a livello mondiale, le quali forniscono quotidianamente alla Emmegi Agenzia di stampa, la possibilità nel inviare notizie grazie a mailing list selezionate e personalizzate dal 1994 ad oggi.

Si tratta di una enorme banca dati, riservata, non pubblicabile, non disponibile a terzi, ma soltanto ad emmegipress, nel quale vi sono database di Email aggiornate su target specifici, per complessivi 30milioni di contatti, suddivisi in professionisti, aziende, enti, istituzioni, associazioni, in 46 paesi.

Per sapere come funziona il dispaccio telematico, consultare la pagina di spiegazione.

