Emirati avvia con successo il primo reattore nucleare

Tempo di lettura: 1 minuto

Una centrale nucleare negli Emirati Arabi Uniti ha avviato con successo il suo primo reattore, hanno detto le autorità. La centrale nucleare di Barakah, nel deserto occidentale degli Emirati, vicino al confine con l’Arabia Saudita, ha raggiunto quella che gli scienziati hanno definito la sua “prima criticità”. Questo è quando la reazione a catena nucleare all’interno del reattore è autosufficiente.

Il reattore nucleare alla fine genererà elettricità e sarà collegato alla rete elettrica del paese.

La centrale nucleare di Barakah da $ 20 miliardi è stata costruita dagli Emirati con l’aiuto della Corea del Sud. È la prima centrale nucleare della penisola arabica.

Gli Stati Uniti hanno elogiato il programma nucleare degli Emirati per aver concordato di non acquisire mai capacità di arricchimento o di ritrattamento, il che gli impedisce di essere in grado di produrre uranio per uso militare.

Gli Stati Uniti affermano che si tratta di un accordo modello per altri paesi cercano energia nucleare, incoraggiando al contempo la non proliferazione delle armi nucleari.

Whang Ziming – Reporter Freelance Asia Occidentale – Mail, redazione@reporterspress.it

Related posts