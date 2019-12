Emirati Arabi Uniti si occupano costruire progetti di energia rinnovabile in Egitto

Tempo di lettura: 1 minuto

The Egyptian Electricity Transmission Company (EETC) ha siglato due accordi con Al Nowais Investments degli Emirati Arabi Uniti per costruire due impianti di energia rinnovabile. Gli accordi includono la creazione di un impianto solare da 200 megawatt (MW) ed uno eolico da 500 MW nell’ambito di un regime di costruzione propria (BOO), secondo una dichiarazione del governo.

