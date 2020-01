Emirati Arabi Uniti, Due hotel nominati i migliori al mondo

Tempo di lettura: 1 minuto

Una importante rivista britannica di architettura e design ha scelto i suoi 10 migliori hotel per il 2019 e, fra esse risultano due proprietà degli Emirati Arabi Uniti.

Al Faya Lodge , che ha sede a Sharjah, dallo studio Anarchitect di Dubai, e The Opus di Zaha Hadid Architects di Omniyat situato nel centro di Dubai che ospiterà il primo hotel ME by Melia in Medio Oriente.

Il primo è un hotel boutique con un centro termale di acqua salata, situato nel deserto della Sharjah. I progetti di The Opus sono stati rivelati per la prima volta nel 2007 dall’architetto Zaha Hadid, scomparso nel 2016; l’edificio doveva originariamente essere completato nel 2018, tuttavia a causa di ritardi nella costruzione la data di apertura è stata rinviata. L’hotel è attualmente in programma di aprire nel febbraio 2020 .

Altri hotel selezionati hanno sede in alcune parti dell’Europa, della Cina, del Messico e del Capo Verde in Africa.

Fonte : the national ae

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it