Emirati Arabi discutono su cooperazione economica con Uganda

Sharjah e Uganda hanno discusso le prospettive di cooperazione e le modalità per rafforzare ulteriormente le loro relazioni bilaterali nel settore economico e degli investimenti. Abdallah Sultan Al Owais, presidente della Camera di commercio e industria di Sharjah, e Mohamed Ahmed Amin Al Awadi, direttore generale della SCCI, hanno ricevuto la delegazione, affermando la profondità e la forza della relazione economica che lega gli Emirati Arabi, in particolare Sharjah, con l’Uganda.

Erano presenti Balyeku Moses Grace, membro del Parlamento, Jinja Municipality West, in Uganda.

Al Owais ha riaffermato l’interesse della Camera per rafforzare le sue relazioni economiche con l’Uganda, in linea con la sua strategia di aprire nuovi ambiti di investimento per imprenditori e investitori in ogni angolo del mondo.

Durante l’incontro, Al Owais ha salutato gli sforzi di diversificazione economica fatti a Sharjah per realizzare lo sviluppo sostenibile, secondo la prudente visione di Sua Altezza, il dottore sceicco Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Membro del Consiglio Supremo e Sovrano di Sharjah.

La delegazione ugandese ha anche visitato il centro dell’Expo di Sharjah dove sono stati ricevuti da Saif Mohammed Al Midfa, l’amministratore delegato del centro dell’Expo di Sharjah, e Abdel Aziz Mohammed Shattaf, direttore del Centro per lo sviluppo delle esportazioni di Sharjah, oltre ad altri alti funzionari.

La delegazione è stata inoltre informata delle più importanti mostre internazionali, che sono organizzate periodicamente al centro tra cui la Watch & Jewellery Middle East Show, Steel Fab e Int’l Education Show.

La delegazione ugandese ha lodato l’esperienza del Centro Expo nell’organizzare e ospitare mostre internazionali e i suoi notevoli sviluppi realizzati negli ultimi anni, esprimendo la loro ammirazione per l’illustre reputazione goduta dal centro. Hanno notato che esiste un’opportunità ideale per trarre vantaggio dalle competenze del centro nello sviluppo del settore delle esposizioni e delle conferenze in Uganda.

Tradotto da: Hussein Abuel Ela.

Fonte wam.ae

