Elite venezuelane fra sesso, droga e virus

Tempo di lettura: 2 minuti

Si sono scatenati per una settimana all’insegna del sesso e della droga: ballare sulle spiagge di sabbia bianca e divertirsi su un’isola caraibica con prostitute dall’Europa, alcuni selfie scattati con famosi artisti reggaeton.

Ma il coronavirus si stava diffondendo tra loro.

Per alcuni dei “Bolichicos” del Venezuela, la progenie privilegiata della rivoluzione socialista, il partito non si è fermato nel mezzo di una pandemia in aumento in un paese già afflitto dalla crisi.

Ad oggi, il virus ha richiesto solo sette vittime confermate in Venezuela.

Le feste tra i giovani e i ricchi sono state difficili da reprimere.

In America Latina, la regione più ineguale del mondo, le élite di jet-setting sono accusate di importare il virus.

In Messico, ad esempio, circa 20 persone sono state trovate infette dopo essere tornate da un viaggio di sci a Vail, in Colorado.

In Venezuela, inghiottito da carenze di cibo e medicine che hanno costretto a fuggire 5 milioni di persone, le feste sontuose sono ancora più fastidiose.

I festeggiamenti a Los Roques sono stati organizzati da diversi uomini d’affari legati al governo, secondo due persone che hanno familiarità con gli incontri che hanno parlato a condizione di anonimato per paura di ritorsioni.

Le due persone hanno affermato che le prostitute venezuelane di Madrid e Londra sono state trasportate in aereo poco prima che il viaggio aereo venisse chiuso in Spagna, una delle nazioni più colpite dalla pandemia.

In una nazione afflitta dalla miseria, Los Roques è un’oasi per i pochi che possono permetterselo, compresi aiutanti e parenti di alti funzionari che viaggiano in aereo privato verso la banda di piccole isole. I partiti nel gruppo di piccole isole sono diventati più popolari, con Miami, Madrid e New York fuori portata dopo che le sanzioni statunitensi hanno interrotto l’accesso a conti bancari stranieri e viaggi facili.

Fonti

Sabrine & Cathrina Asenauher – Reporter Freelance – Mail, redazione@reporterspress.it