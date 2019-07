Elite Ice fly, boraccia termica da 2,5 ore max

ICE FLY è una borraccia isolante comprimibile, morbida e flessibile, progettata per consentire una facile estrazione e inserimento nella gabbia della bottiglia, grazie alla sua pratica impugnatura ergonomica.

Come tutte le borracce Elite, anche questo nuovo modello termico ha un diametro standard (⌀74 mm) compatibile con ogni tipo di portabottiglie sul mercato.

Oltre alla ghiera ergonomica, il pratico design con trama antiscivolo facilita la presa, favorendo una presa più solida e una maggiore resistenza delle caratteristiche estetiche del prodotto anche in condizioni difficili.

Il corpo è in materiale comprimibile, quindi può garantire una presa migliore garantendo un’elevata erogazione di liquidi, anche con una pressione minima.

Per rendere ICE FLY la bottiglia d’acqua isolata ideale per uso stradale e MTB, è stato aggiunto il pratico tappo con valvola push-pull in gomma a tenuta stagna.

Il pratico tappo di protezione in plastica antiurto, progettato per garantire una facile apertura e chiusura con una mano e per proteggere il beccuccio da polvere, fango e sporco durante le uscite all’aperto, completa il corpo della bottiglia.

Tutti gli elementi che compongono ICE FLY sono in plastica, certificati senza BPA (Bisfenolo A) e quindi pienamente conformi alle norme europee CE e FDA americane che regolano il contatto con alimenti e bevande.

La valvola in gomma della bottiglia vanta inoltre un’innovativa tecnologia anti-odore, progettata per trattenere in modo efficace sapori e odori e mantenere inalterato il gusto del liquido in esso contenuto.

Ciclismo in tutte le sue forme, dall’amatoriale all’agonistico.

