Elenco degli incidenti delle navi migranti nel Mar Mediterraneo

Il numero di decessi segnalati di migranti che attraversano il Mediterraneo verso l’Italia è aumentato nell’aprile 2015; una serie di incidenti diversi ha provocato la morte di oltre 1.000 persone e ha portato alla messa in scena di operazioni di salvataggio.

13 aprile

Il 13 aprile 2015, una nave è affondata al largo della costa libica con a bordo fino a 550 migranti . Si ritiene che oltre 400 persone siano annegate . 144-150 persone furono salvate e portate in ospedale nel sud Italia . Il ribaltamento è avvenuto a 60 miglia nautiche (110 km) al largo della costa libica.

Le operazioni di ricerca aerea e marittima sono iniziate nella posizione del naufragio, alla ricerca di sopravvissuti. Nove corpi furono recuperati e la Guardia Costiera italiana dichiarò che “non sono stati trovati più sopravvissuti”.

16 aprile

Il 16 aprile, quattro immigrati che arrivavano in Sicilia dichiararono di essere gli unici sopravvissuti di una nave affondata. Dissero che 41 persone erano annegate quando la loro nave si ribaltò e affondò poco dopo essere partita dalla Libia. In un incidente non correlato, 15 persone sono state arrestate in Sicilia a seguito della notizia di aver gettato in mare altri 12 passeggeri, facendoli annegare. Secondo testimoni oculari, è scoppiata una rissa tra gruppi cristiani e musulmani su una barca che ha lasciato la Libia il 14 aprile, provocando la caduta in mare di 12 cristiani.

19 aprile

Il 19 aprile, un’altra nave che aveva appena lasciato la città portuale di Zuwarah, Tripoli si è capovolta al largo della costa libica, durante la notte, con a bordo fino a 850 migranti. Sono state salvate 28 persone. L’incidente è avvenuto a 60 miglia (100 km) al largo della costa libica e 120 miglia (190 km) a sud dell’isola meridionale italiana, Lampedusa . La barca potrebbe essersi capovolta quando le persone a bordo si spostarono su un lato quando una nave si avvicinò. La gente pensava che la nave di passaggio li avrebbe salvati. I pubblici ministeri affermano che un sopravvissuto del Bangladesh ha stimato che fossero a bordo 950 persone e che i trafficanti hanno bloccato centinaia di migranti nella stiva della nave. Tra quelli a bordo c’erano circa 350 eritrei, 200 senegalesi e migranti provenienti da Siria, Somalia, Sierra Leone, Mali, Gambia, Costa d’Avorio ed Etiopia.

La marina maltese e la guardia costiera italiana iniziarono a montare un’operazione di salvataggio. Nonostante 18 navi si unissero allo sforzo di salvataggio, solo 28 sopravvissuti e 24 corpi furono estratti dall’acqua al calar della notte. Questo incidente è citato da alcuni come il naufragio con il maggior numero di morti nella storia del Mediterraneo. Tra gli altri incidenti, tuttavia, l’affondamento della SS Oria nel 1944, con un bilancio di oltre 4.000 vittime, causò più vittime.

Il 21 aprile funzionari italiani hanno riferito che il capitano tunisino della nave era stato accusato di omicidio multiplo spericolato. È stato anche riferito che i bambini a bordo erano annegati perché erano intrappolati nei due livelli inferiori della barca.

La Marina Militare Italiana, su richiesta del Procuratore di Catania , ha messo a disposizione i dragamine Gaeta e Vieste, insieme alla Corvette Sfinge, per la ricerca e la localizzazione della nave affondata.

Il 7 maggio 2015 un relitto di lunghezza blu di 25 metri è stato localizzato a circa 85 miglia a nord-est della costa libica ad una profondità di 375 metri, e correlato – ha affermato la Marina italiana – con il relitto della nave affondò il 18 aprile.

20 aprile

Secondo quanto riferito, un’altra barca che trasportava migranti affondò al largo della costa orientale di Rodi, in Grecia, il 20 aprile, dopo aver colpito una scogliera. I rapporti iniziali suggerivano che ci fossero stati almeno tre decessi. 93 persone sono state salvate dall’acqua, con 30 persone ricoverate in ospedale. Contrariamente alle altre navi distrutte, che sono venute dalla Libia, questa barca era partita dalla Turchia .

Il 20 aprile sono comparsi altri due rapporti di navi in ​​pericolo nelle acque tra la Libia e l’Italia. È stato affermato che una barca conteneva fino a 150 persone, con l’altra che conteneva fino a 300. Le posizioni precise di queste barche non erano state rivelate ed era poco chiaro se tali rapporti si riferissero a navi separate. Le italiane e marine maltesi sono riportati come aver risposto a queste chiamate. Martedì 21 aprile è stato riferito che tutti i 450 passeggeri erano stati soccorsi, nonostante le prime notizie di decessi.

5 maggio

Continua le operazioni di salvataggio e sbarchi di migranti sulle coste della Sicilia e della Calabria . La nave Phoenix arriva a Pozzallo trasportando 369 migranti. Altri 675 immigrati sono sbarcati ad Augusta e in 300 sono stati salvati al largo della costa calabrese. Sul container navale Zeran, arrivato a Catania con 197 persone, c’erano cinque cadaveri. Secondo Save the Children, altri 40 immigrati hanno perso la vita in mare. A Crotone la petroliera panamense Principe I portò 250 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia , ma anche i corpi di altri tre, due donne e un uomo, si ripresero in mare durante un salvataggio.

Nel frattempo, hanno anche scatenato le malattie di allarme: circa 150 dei 675 migranti arrivati ​​sulla nave Vega ad Augusta sono stati messi in isolamento nel porto per sospetti casi di varicella e scabbia . Per i medici non c’è pericolo di contagio e la situazione sarebbe sotto controllo. La maggior parte dei pazienti viene testata e debilitata da un’attesa di due mesi nei magazzini in Libia con poco cibo e acqua.

A Trapani sono 104 gli immigrati arrivati ​​su una nave mercantile e altri 483 a Palermo sulla nave della marina italiana Borsini. Aumenta anche il numero di trafficanti arrestati dalla polizia italiana.

Al largo della costa calabrese , un’operazione di salvataggio a circa 300 migranti a bordo di una nave da pesca in condizioni di scarsa galleggiabilità si è verificata a circa 80 miglia dalla costa calabrese.

29 maggio

La marina italiana ha salvato 217 migranti che erano a bordo delle barche alla deriva nel canale di Sicilia . Anche recuperato 17 cadaveri. Nelle ultime 24 ore hanno salvato 3.300 migranti.

23 luglio

283 migranti a bordo di tre imbarcazioni furono salvati dalla nave da guerra tedesca Schleswig-Holstein a poche miglia dalla costa libica e sbarcarono nel porto di Augusta in Sicilia, mentre 40 sono dispersi o morti secondo le testimonianze dei sopravvissuti.

15 agosto

49 migranti uccisi dai fumi mentre erano tenuti in stiva e impedivano di uscire dalla stiva dall’equipaggio della nave al largo della costa libica; i sopravvissuti furono salvati dalla Marina Militare Italiana e il capitano e l’equipaggio della nave furono arrestati.

18 agosto

6 migranti affondano al largo della costa della Turchia nel tentativo di raggiungere un’isola greca.

25 agosto

50 migranti uccisi dai fumi mentre erano ammassati nella stiva e impedito di uscire dall’equipaggio della nave al largo della costa libica; i sopravvissuti furono salvati da un’unità svedese. Sulla barca hanno viaggiato altri 400 migranti che sono stati salvati.

