Egitto, rafting sul fiume Nilo: in agguato malattia pericolosa tropicale

Tempo di lettura: 2 minuti

Il principe William nel 2003 contrasse una malattia tropicale avendo fatto rafting sul Nilo. La notizia è ovviamente ‘vecchia’, ma la riportiamo perché ancora si pratica quel tipo di sport sul Nilo e pochi sanno che è possibile contrarre, in tutta l’Africa, la la bilharzia. Il Principe ricevette cure adeguate è ritornò a casa.

La bilharzia, nota anche come schistosomiasi o febbre da lumaca, è un’infezione causata da un verme parassita. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, colpisce 200 milioni di persone, ma è più diffusa in Africa. Un numero crescente di casi viene segnalato nel Regno Unito, poiché i viaggi a lunga distanza diventano più economici.

Il parassita assume molte forme diverse durante il suo complesso ciclo di vita. Fondamentalmente, nella sua forma larvale, infetta molti laghi e fiumi d’acqua dolce e la maggior parte delle persone raccoglie il parassita mentre nuota. Il principe quasi certamente ha contratto la malattia mentre faceva il rafting sul fiume Nilo.

Difficilmente visibile a occhio nudo, il parassita scava attraverso la pelle umana in meno di 10 minuti. William non avrebbe notato nulla, tranne forse un’area pruriginosa, nota come prurito del nuotatore. Quindi, da tre a sei settimane dopo, probabilmente ha iniziato a sentirsi male.

Questo accade quando il parassita inizia a migrare intorno al corpo, scatenando una reazione allergica. “Questa fase è nota come febbre Katayama”, spiega il dottor Nick Beeching, docente e consulente senior presso la Liverpool School of Tropical Medicine. “Poche persone riconoscono i sintomi e la maggior parte li ignora perché vanno via.”

Due o tre mesi dopo l’infezione iniziale, la malattia prende piede. I sintomi, come febbre, urine e diarrea macchiate di sangue, sono difficili da non notare. Il parassita è maturato in un verme adulto, lungo 1-2,5 cm, e ha preso residenza nell’intestino, nell’intestino o nel fegato. Inizia a produrre milioni di uova, che vengono trasportate nel flusso sanguigno. Le uova si fanno strada attraverso il muro dell’intestino o della vescica e vengono escrete.

“Questo è il punto in cui i test possono dire con certezza se qualcuno ha la bilharzia”, ​​afferma Dr Beeching. Inoltre, si possono vedere le uova nei campioni di urina e feci e circa la metà dei malati maschi può lamentarsi del seme granulare, poiché le uova hanno viaggiato verso la ghiandola prostatica e sono espulse attraverso il pene.

Una volta effettuata la diagnosi, il trattamento con una dose di un farmaco chiamato praziquantel è quasi sempre efficace. È importante trattare la malattia perché le complicanze a lungo termine possono includere il cancro della vescica, l’insufficienza renale e la cirrosi epatica.

Non sono disponibili vaccinazioni o farmaci preventivi, ma esistono misure che i viaggiatori possono raggiungere in aree ad alto rischio.

Jason Gibbs, un farmacista di viaggio, consiglia di stare lontano da laghi e fiumi o di mantenere le immersioni brevi.

Se il nuoto è inevitabile, strofinare energicamente la pelle con un asciugamano ruvido può aiutare. “Questo uccide le larve cercando di sfondare la pelle”, spiega Gibbs. Strofinando la formula chimica Deet sulla pelle può aiutare a respingere il parassita.

Anche se un viaggiatore ritorna senza sintomi, è una buona idea fare un controllo. “Alcune persone hanno reazioni molto minori al parassita o possono confondere i sintomi con qualcos’altro”, afferma Gibbs.

Fortunatamente, non ci sono molte possibilità che una persona infetta diffonda la malattia. Il parassita trascorre una parte cruciale del suo ciclo di vita all’interno di una lumaca d’acqua, nelle acque britanniche.

Fonte : telegraph.co.uk

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it