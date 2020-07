Egitto annuncia la nuova scoperta dell’oro nel deserto orientale

Tempo di lettura: 2 minuti

Tarek El-Molla, ministro del petrolio e delle risorse minerarie, ha annunciato una nuova scoperta dell’oro nella regione di Iqat nel deserto orientale dell’Egitto, con una riserva stimata in oltre un milione di once, con un tasso di recupero minimo del 95%, considerato uno dei più alti tassi di estrazione e con un investimento totale di $ 1 miliardo nei prossimi dieci anni.

È interessante notare che la nuova scoperta si trova nell’area di concessione della Shalateen Mineral Resources Company, mentre la società egiziana per le risorse minerarie intraprende servizi di esplorazione nella regione conformemente al suo contratto con la società interessata.

La nuova scoperta dell’oro è arrivata come parte degli investimenti egiziani nell’esplorazione delle risorse minerarie attraverso la società egiziana Shalateen, che sta assistendo a una partnership di successo con una serie di settori statali, tra cui l’Autorità egiziana per le risorse minerarie (EMRA), la National Service Projects Organization ( NSPO), la Banca nazionale per gli investimenti (NIB) e la società egiziana per le risorse minerarie.

Nel frattempo, una nuova società sarà formata tra Shalateen e l’EMRA per eseguire operazioni nell’area di rilevamento una volta completate le procedure, essere la terza società in Egitto per estrarre oro e minerali di accompagnamento, in seguito alle miniere d’oro di Sukari e all’Hammash Miniere d’oro Misr .

Ha aggiunto che la data di chiusura per la prima offerta per l’oro nel 2020 è stata prorogata ed è la prima offerta in conformità con i nuovi emendamenti lanciati lo scorso marzo a seguito delle condizioni di pandemia globale al 15 settembre anziché al 15 luglio con l’implementazione di un sistema globale per la valutazione delle offerte presentate, tenendo conto di tutti i requisiti internazionali per attrarre più investimenti.

La nuova scoperta coincide con il programma del Ministero del petrolio e delle risorse minerarie per sviluppare e modernizzare il settore minerario per aumentare il suo contributo al prodotto interno lordo (PIL).

El-Mulla ha affermato il proseguimento dell’attuazione del programma in corso per lo sviluppo e l’ammodernamento del settore minerario nella sua seconda fase, che il ministero sta attuando dall’inizio della sua prima fase nell’anno 2018 fino alla fine dell’anno 2021 con il obiettivo di aumentare l’attrattiva degli investimenti del settore minerario in modo da massimizzare le opportunità disponibili per aumentare i ritorni economici ottenuti da questo settore vitale e aumentare il valore dall’utilizzo dei minerali.

Le riforme in corso in tutti gli aspetti del settore minerario, conformemente al programma attuato, mirano ad attrarre investimenti esteri diretti (IDE) entro due anni stimati a circa 375 milioni di dollari e ad aumentare gli investimenti diretti previsti nel 2030 da $ 700 milioni a $ 1 miliardo.

Il ministro ha sottolineato che le riforme legislative sono al centro del programma di sviluppo, che è culminato nell’emissione della legge sulle risorse minerarie n. 145 del 2019, dopo aver modificato alcune delle sue disposizioni.

I nuovi emendamenti hanno emesso regolamenti esecutivi positivi per l’Autorità per le risorse minerarie e hanno emesso nuovi modelli per accordi di ricerca in linea con le normative applicabili a livello globale per attrarre investimenti nell’attività mineraria e tenendo conto dell’interesse dello stato in questo campo.

Fonte

Reporter Africa – Mail, redazione@reporterspress.it