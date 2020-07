Egitto, 7 Manufatti di grandi dimensioni trasferiti a GEM

Tempo di lettura: 1 minuto

Il Grand Egyptian Museum (GEM) ha appena ricevuto sette manufatti dal Museo egizio di Tahrir.

I manufatti sono considerati uno dei pezzi più grandi da esporre nella Grande Scalinata dopo l’apertura del museo nel 2020 .

“Tra questi pezzi, un sarcofago in granito rosa per il re Ramesse del peso di circa sei tonnellate, e una statua del re Amenemhat III in basalto nero, oltre a una lastra di calcare per il re Akhenaton,” Dr. Tayeb Abbas, direttore dell’archeologia – Grand Egyptian Museum.

