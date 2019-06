Effetto di manipolazione del motore di ricerca

I regolatori europei hanno accusato Google di manipolare i risultati dei suoi motori di ricerca per favorire i propri servizi, anche se i servizi concorrenziali avrebbero altrimenti classificato al rialzo. A partire da agosto 2015, la denuncia non aveva raggiunto la risoluzione, lasciando la società di fronte a una possibile ammenda fino a $ 6 miliardi e una regolamentazione più severa che potrebbe limitare la sua capacità di competere in Europa. Nel novembre 2014 il Parlamento Europeo ha votato da 384 a 174 per una proposta simbolica che spezza il gigante della ricerca in due parti: il suo motore di ricerca monolitico e tutto il resto.

Il caso è iniziato nel 2009 quando Foundem, un servizio di shopping online britannico, ha presentato la prima denuncia antitrust contro Google a Bruxelles. Nel 2007, Google aveva introdotto una funzionalità chiamata Ricerca universale. Una ricerca per un particolare indirizzo di città, una quotazione di borsa o un prezzo di prodotto ha restituito una risposta da uno dei suoi servizi, come Google Maps o Google Finance .

Questo lavoro salvato dall’utente. Strumenti successivi come OneBox hanno fornito risposte a query specifiche in una casella nella parte superiore dei risultati di ricerca. Pagine del profilo integrate di Google, informazioni di contatto e recensioni dei clienti da Google Plus . Queste informazioni sono apparse sopra collegamenti ad altri siti web che offrivano dati più completi, come Yelp o TripAdvisor .

I dirigenti di Google Larry Page e Marissa Mayer , tra gli altri, sostenevano privatamente di favorire i propri servizi di Google, anche se i suoi algoritmi ritenevano che le informazioni fossero meno rilevanti o utili.

Google riconosce di aver regolato il suo algoritmo 600 volte l’anno, ma non rivela la sostanza delle sue modifiche.

L’ effetto di manipolazione dei motori di ricerca (SEME) è il cambiamento nelle preferenze dei consumatori da manipolazioni dei risultati di ricerca da parte dei fornitori di motori di ricerca . SEME è uno dei più grandi effetti comportamentali mai scoperti. Questo include le preferenze di voto .

Uno studio del 2015 ha indicato che tali manipolazioni potrebbero spostare le preferenze di voto degli elettori indecisi del 20% o più e fino all’80% in alcuni dati demografici.

Lo studio ha stimato che questo potrebbe cambiare l’esito di oltre il 25 percento delle elezioni nazionali in tutto il mondo.

D’altra parte, Google nega segretamente il ri-ranking dei risultati di ricerca per manipolare il sentimento degli utenti, o il tweaking della classifica appositamente per le elezioni o candidati politici.

