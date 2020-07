Editore Emmegi Press, per incompatibilità di ruoli professionali, lascia gestione ufficio stampa OSJ

Tempo di lettura: 1 minuto

L’agenzia di stampa internazionale Emmegi, valutata la difficoltosa gestione dell’ufficio stampa OSJ, in questi ultimi anni, essendo ciò delegato all’editore e, quindi, attualmente incompatibile con il suo ruolo professionale in agenzia, per correttezza nei rispettivi interessati, ha deciso di non continuare questo lavoro iniziato nel 2013.

L’Editore, peraltro giornalista professionista, deve tutelare, con il suo ruolo, il lavoro di informazione svolto dalla testata Emmegi, quale fonte indipendente, seguita da migliaia di giornalisti e utenti di tutto il mondo.

Quanto sopra ovviamente non inficia il supporto di visibilità on line all’OSJ, sia nel sito web reporterspress.it sia nei social net, come più volte documentato anche al Gran Maestro Principe Thorbjorn Paterno Castello.

La pubblicazione delle notizie, ovviamente, come sempre, qualora ritenute utili verranno pubblicate nell’apposita sezione OSJ e diffuse alla mailing list dei giornalisti che, ricordiamo, in Italia è di oltre 1500 contatti.

Auguriamo buon lavoro al collega che si occuperà dell’ufficio stampa OSJ e porgiamo, al Gran Maestro Principe Thorbjorn Paternò Castello, i nostri ringraziamenti per la fiducia e la stima accordata all’editore, per la gestione dell’ufficio stampa OSJ in questi anni.

Il Direttore

Mario Ciotti

Mario Ciotti – Giornalista – redazione@reporterspress.it