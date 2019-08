Ecotassa auto 2019: le auto penalizzate

Tempo di lettura: 2 minuti

Elencare tutte le versioni colpite della ecotassa non è possibile, anche se vanno segnalate alcune anomalie, come gran parte delle Subaru che pagano il fatto di essere a trazione integrale e tutte a benzina.

Bisogna sottolineare che dei modelli riportati qui sotto, non tutti gli allestimenti vengono colpiti. Per esempio, non tutti gli allestimenti dell’Alfa Romeo Giulia sono inclusi nell’ecotassa, ma solo 4 su 21:

Marca Modelli colpiti

Alfa Romeo 4C 1750, Giulia, Giulietta e Stelvio

Aston Martin DB11, Rapide S e V8 Vantage

Audi A6 allroad, R8, RS3/4/5/6/7, S1/3/4/5/6/7, SQ5/7, TT, Q7 e Q8

Bentley Bentayga, Continental GT e Flying

BMW 335d, 340i, 435d, 440i, 540i, 640d, 640i, 650i, 740Ld, 750d, M1/2/4/5/6 e X3/4/5/6/7

Cadillac ATS, CT6, XT5, CTS e Escalade

Chevrolet Camaro, Corvette e Edition

Citroen SpaceTourer

Cupra Ateca

DR dr Evo5, dr3, dr4, dr6,

Ferrari 488 GTB e Spider, 812, F12, GT4 Lusso, Portofino e LaFerrari

Fiat 500L, Doblò, QUBO e Tipo

Ford Edge, Focus, Kuga, Mondeo e Mustang

Honda Civic, CR-V e NSX

Hyundai i30, Santa Fe e Tucson

Infiniti Q30, Q50, QX70 e Q60

Jaguar E-pace, F-pace, F-type, XE, XF e XJ

Jeep Cherokee, Compass, Grand Cherokee, Renegade e Wrangler

KIA Optima, Sportage e Stinger

Lamborghini Aventador, Huracàn e Urus

Land Rover Evoque, Discovery e Range Rover

Lexus LC, RC e LS

LOTUS Elise, Evora e Exige

Mahindra XUV500

Maserati Ghilbi, Levante, Quattroporte,

Mazda CX-5

McLaren 540C, 570GT, 570S e 720S

Mercedes Classe B/C/E/G, GLA, GLC, GLE, GLS, CLA, GT, Maybach,S350/400/450/560/600/63/65, SL, SLC, V200 e V250

Mitsubishi Outlander e Pajero

Nissan 370Z e GT-R

Opel Combo, Insignia, Mokka e Zafira

Peugeot Traveller BlueHDi

Porsche Macan, 718 Cayman, 911, Cayenne e Panamera

Renault Koleos e Mégane

Seat Leon

Skoda Superb

Ssangyong Korando e Rexton

Subaru Forester, Levorg e Outback

Suzuki Jimny

Toyota GT86 e Land Cruiser

Volkswagen Multivan e Touareg

Volvo S90, V60, V90, XC40, XC60 e XC90

Ecotassa auto usate o in circolazione

Per rispondere alla domanda che tutti si stanno ponendo: non esisterà nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. L’imposta dovrà essere corrisposta solo da chi acquista una vettura nuova le cui emissioni di Co2 sono superiori ai 160 g/km. L’ecotassa 2019 sulle auto quindi non si applica sui veicoli già in circolazione e non riguarda quindi auto usate e immatricolate precedentemente all’introduzione della nuova imposta.

Fonte

automobile.it

Aviazione, Autoveicoli, Nautica – Mail, redazione@reporterspress.it