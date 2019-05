Early Airborne Early Warning

La NATO gestisce una flotta di velivoli AWACS (Boeing 707 Airborne Warning System & Control System) modificati e dotati di sensori radar e passivi a lungo raggio in grado di rilevare contatti aerei e superficiali su lunghe distanze. Le informazioni raccolte da AWACS possono essere trasmesse direttamente dall’aeromobile ad altri utenti a terra, in mare o in volo. La Forza di allarme in tempo reale della NATO fornisce all’Alleanza un comando e controllo aereo, aereo e marittimo immediatamente disponibili e capacità di gestione dello spazio di battaglia.

Dopo significative modifiche alla comunità di allarme in tempo reale della NATO, il comando della Forza NAEW si è trasferito a Geilenkirchen e al Comando Allied Air Command è stato assegnato il controllo operativo della componente E-3A della NATO.

Conformemente al mandato ricevuto dal Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), il Comandante Allied Air Command è responsabile per l’impiego della Forza Avviata e di Controllo dell’Aviazione NATO a supporto delle missioni permanenti della NATO, della difesa collettiva, degli eventi ad alta visibilità e della gestione delle crisi operazioni all’interno o all’esterno dell’area di responsabilità di SACEUR, come deciso dal Consiglio Nord Atlantico al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Alleanza.

Il NAEW & CF della NATO è la più grande impresa collaborativa dell’Alleanza, esemplificando la capacità della NATO di facilitare la cooperazione multinazionale e di sfruttare i vantaggi della messa in comune delle risorse. NAEW e CF sono composti da due elementi chiamati Componenti. La prima è la componente multinazionale NATO E-3A a Geilenkirchen, in Germania, che opera con il velivolo E-3A della Boeing NATO. Gli squadroni E-3A della NATO sono presidiati da equipaggi internazionali integrati provenienti da 16 nazioni e sono attualmente sottoposti a un programma di modernizzazione per affrontare le sfide attuali e future, previsioni che saranno completate entro il 2018. Gli E-3A operano dalla base operativa principale di Geilenkirchen , dal febbraio 1982 e dalle basi operative a termine (FOB) a Trapani, Italia; Aktion, Grecia; e Konya, in Turchia. Inoltre, a Orland, in Norvegia, c’è anche una postazione operativa di andata. Il secondo componente è lo squadrone Airborne Early Warning (8 Sqn) della Royal Air Force (RAF), con 6 aerei Boeing E-3D. Il componente E-3D è presidiato solo dal personale della RAF e la sua base operativa principale è RAF Waddington nel Lincolnshire, GBR.

La NATO AWACS decolla da Forward Operating Location Ørland in Norvegia durante Arctic Challenge 2015 – Foto per gentile concessione di NATO E-3A Component Public Affairs Office

I componenti sono stati chiamati a supportare un’ampia gamma di operazioni. Ad esempio, alla fine del 2009, l’AWACS della NATO iniziò ad assistere nell’operazione Active Endeavour della NATO, un’operazione continua di monitoraggio del mar Mediterraneo per terrorismo e pirateria. All’inizio del 2011, l’AWACS della NATO ha iniziato l’operazione Afghan Assist, missioni aeree sull’Afghanistan a sostegno delle operazioni ISAF. Poco dopo, il sostegno all’operazione Unified Protector ha contribuito a rafforzare la zona di non volo e l’embargo sulle armi imposto alla Libia, contribuendo al quadro generale dell’aerea a rendere lo spazio aereo più sicuro, proteggendo così i civili libici. Oggi, gli AWACS della NATO pilotano missioni di sorveglianza a sostegno di misure di garanzia a seguito della crisi russo-ucraina,

L’ultimo contributo della NATO alla Global Coalition to Counter-ISIL, gli AWACS della NATO operano all’interno dei confini della NATO e, se necessario, lo spazio aereo internazionale, per fornire sorveglianza e consapevolezza della situazione. Questo contributo dimostra chiaramente la determinazione della NATO di affrontare il terrorismo e le sfide alla sicurezza provenienti dal sud. I componenti forniscono anche il supporto di sicurezza per eventi importanti come i vertici della NATO e le visite ai capi di stato in tutta Europa.

Fonte

For contact, please send mail at: redazione@reporterspress.it

Since in Italy – Florence, 1996.