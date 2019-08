Dubai, W Motors apre prima accademia automobilistica

Tempo di lettura: 2 minuti

Il primo produttore di auto del Medio Oriente, W Motors, con sede a Dubai, sta aprendo la prima accademia automobilistica della regione nella città nel 2021, dove gli studenti saranno addestrati da robot e insegnati in classi di realtà virtuale (VR), secondo il fondatore e CEO dell’azienda.

Parlando con Arabian Business , Ralph Debbas ha affermato che l’accademia, che farà parte di una nuova fabbrica e di una struttura di ricerca e sviluppo a Dubai Silicon Oasis, offrirà agli studenti un’educazione automobilistica, che “non esiste” in Medio Oriente.

“Nel nostro campo, [l’istruzione] non esiste ancora [nella regione]. Abbiamo persone che entrano per stage perché non riescono a trovare uno stage di ingegneria meccanica o progettazione automobilistica decente che non esiste … “, ha detto.

Debbas ha aggiunto che i robot formeranno gli studenti dell’Accademia per assemblare le auto in meno di una settimana.

“Stiamo ottenendo robot per addestrare le persone … hai indossato una maschera VR e ti insegna come assemblare [macchine]. Avremo robot per addestrare le persone entro una settimana. Diciamo che hai un’auto montata davanti a te, hai indossato una maschera VR e ti insegna come assemblare ogni parte. Quindi stai imparando e stai facendo. Entro una settimana, ti abituerai al processo e diventerai esperto solo con l’insegnamento della realtà virtuale ”, ha affermato.

Debbas ha in programma di costruire un “ecosistema completo” entro il 2021, dove formerà ed esporterà talenti dagli Emirati Arabi Uniti nel mondo, ha affermato “che non è mai stato visto prima”.

W Motors è nota per la produzione di auto da milioni di dollari, tra cui il Lykan Hypersport da 3,4 milioni di dollari, che ha caratterizzato il film d’azione americano Fast & Furious 7 nella famosa scena che lo ha visto schiantarsi attraverso i grattacieli di talento di Abu Dhabi Etihad Towers.

La compagnia vanta anche una divisione per la produzione di auto elettriche chiamata Iconiq, che ha lanciato in collaborazione con una società cinese per creare auto a livello 4 e 5.

