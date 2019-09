Dubai, Agenzia immobiliare entra nel mercato del caffè

Tempo di lettura: 2 minuti

Una grande e nota agenzia immobiliare ha annunciato il suo ingresso nel mercato della catena del caffè con l’apertura del primo Café, situato nella Fashion Avenue di The Dubai Mall.

Il caffè offre un ambiente ai visitatori per fare rete, socializzare e rilassarsi, ha affermato la società immobiliare in una nota ed ha aggiunto che Café è destinato a “ridefinire le nozioni dell’accogliente cultura araba al livello successivo”.

La società immobiliare ha aggiunto su scambi accordi con vari enti governativi tra cui il Dipartimento della Terra di Dubai, il Centro finanziario internazionale di Dubai, il Dipartimento dello sviluppo economico di Dubai, il Dipartimento del marketing del turismo e del commercio e il Centro multi-merce di Dubai per consentire ai clienti di accedere a informazioni e servizi intelligenti.

Come parte di questa partnership, il Dipartimento del Territorio di Dubai fornirà servizi informativi sui servizi di registrazione della proprietà della casa e del terreno; Il Dubai International Financial Centre supporterà le istituzioni finanziarie, le società e i family office che desiderano far crescere la propria attività mentre il Dipartimento per lo Sviluppo Economico ha installato un dispositivo intelligente per assistere i visitatori con servizi di registrazione e licenza.

Il Dipartimento del marketing turistico e commerciale promuoverà le credenziali turistiche di Dubai per i visitatori e DMCC fornirà strutture, servizi e benefici relativi alla costituzione di un’impresa.

Mohamed Alabbar, presidente della società Immobiliare, ha dichiarato: “La nostra società ha sempre creduto nel sfruttare i punti di forza e le capacità dei diversi partner nel nostro ecosistema per scalare il livello di innovazione e creare esperienze migliori per i nostri consumatori.

“In Café, ci impegniamo a guidare gli sforzi collaborativi con varie entità governative per offrire ai consumatori un modo semplice per connettersi con i nostri partner strategici.”

I visitatori possono anche conoscere meglio Dubai e gli sviluppi iconici attraverso un’esperienza di realtà aumentata. Café ospiterà inoltre mostre d’arte che espongono periodicamente le opere di artisti regionali e internazionali.

Giornalista dal 1990 | Direttore Editoriale Emmegi Agenzia Stampa