Drone Skyborg Air Force 2020

Boeing, Northrop Grumman, General Atomics e Kratos avanzeranno nel programma dell’Aeronautica Militare per costruire un wingman drone abilitato all’intelligenza artificiale noto come Skyborg .

A ogni azienda di giovedì è stato assegnato un contratto di consegna a tempo indeterminato / quantità indefinita per un valore fino a $ 400 milioni, ma non è stato immediatamente assegnato denaro in denaro poiché le aziende dovranno competere tra loro per ordini futuri.

Attraverso il programma Skyborg, l’Air Force vuole schierare una famiglia di sistemi aerei senza pilota che usano l’intelligenza artificiale per adattarsi alle condizioni del campo di battaglia. Il drone Skyborg dovrebbe essere abbastanza economico da poter sostenere le perdite degli aerei in combattimento, ma sopravvivere abbastanza da poter passare a un combattimento di alto livello e funzionare come un ala per i caccia .

