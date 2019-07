La preziosa pietra è stata scoperta negli antichi depositi alluvionali in Sud Africa, una terra nota per ospitare alcuni dei più grandi diamanti del mondo. Nell’arco di sei mesi è stato eseguita la trasformazione del cristallo in una gemma da 54,21 carati. Il nome del diamante si ispira alla sua somiglianza con antichi miti, che affrontano la creatura mistica e i suoi poteri magici. Il diamante è il più grande del mondo finora classificato dal Gemmological Institute of America (GIA).

Il Drago Mouawad è destinato ad essere incluso nella collezione ambita del gioielliere, che include il diamante della 51a carati D Flawless Dynasty, il diamante Jubilee da 245,35 carati, il diamante della regina d’Olanda da 135,92 carati, il Taylor Burton da 69,42 carati e il più grande a forma di cuscino D SE ponderando 218,08 carati di diamanti.

Mouawad è noto per la creazione di gioielli e orologi di valore inestimabile per la famiglia reale, l’alta società e le celebrità, che cercano qualità e innovazione.

Il nome della famiglia è già associato a preziose creazioni da record del mondo, come i $ 3,8 milioni del Mouawad 1001 Nights Diamond Purse, il reggiseno Very Sexy Fantasy da $ 11m e il Mouawad Splendor – la singola pera più costosa al mondo a forma di diamante nel 1990 che vale $ 12,76 milioni.

Il Gemological Institute of America , o GIA , è un istituto no-profit dedicato alla ricerca e all’educazione nel campo della gemmologia e delle arti dei gioielli.

Fondata nel 1931, la missione di GIA è quella di proteggere tutti gli acquirenti e i venditori di pietre preziose fissando e mantenendo gli standard utilizzati per valutare la qualità delle gemme.

L’istituto lo fa attraverso la ricerca, l’identificazione di gemme e servizi di classificazione dei diamanti e una varietà di programmi educativi. Attraverso la sua biblioteca di fama mondiale e gli esperti in materia, GIA agisce come una risorsa di informazioni su gemme e gioielli per il commercio, i media pubblici e mondiali.

Nel 1953 il GIA sviluppò il suo sistema internazionale di classificazione dei diamanti e le quattro C (taglio, chiarezza, colore e peso in carati) come standard per confrontare e valutare la qualità dei diamanti.

Oggi l’istituto ha sede a Carlsbad, in California, e opera in 13 paesi, con 11 campus, 9 laboratori e 4 centri di ricerca in tutto il mondo.

La storia del GIA inizia negli anni ’20 con un uomo di nome Robert M. Shipley. Shipley si stava godendo una carriera di successo come gioielliere, ma stava arrivando a realizzare lo sfortunato stato dell’industria delle gemme e dei gioielli: un tipico gioielliere negli Stati Uniti, incluso lui stesso, aveva una sorprendente mancanza di esperienza quando si trattava di gioielli e pietre preziose .

Quindi prese su di sé il compito di portare il cambiamento nel commercio del gioielliere e ripristinare la fiducia del pubblico in esso.

Dopo aver viaggiato per l’Europa e aver completato il corso di corrispondenza gemmologica della National Association of Goldsmiths, Shipley è tornato a Los Angeles. Fu qui che lanciò il suo corso preliminare di gemmologia il 16 settembre 1930, cercando di addestrare e certificare gioiellieri.

I gioiellieri da lui certificati avrebbero infine formato una corporazione nazionale di gioiellieri, dedicata a fornire al pubblico un senso superiore di professionalità nell’ambito della gemma e della gioielleria.

Il primo laboratorio gemmologico GIA fu fondato a Los Angeles nel 1931.

La professione del gioielliere fu presto trasformata, con l’introduzione della designazione professionale “Gemmologo Certificato” e la legittimazione della gemmologia come scienza riconosciuta.

Nel corso degli anni, il gruppo ha portato molti importanti nuovi sviluppi nel settore, tra cui:

1934: GIA brevetta la lente di un gioielliere con triplo obiettivo aplanatico.

1937: GIA brevetta il primo microscopio gemmologico al mondo, consentendo ai gemmologi di esaminare correttamente l’interno delle gemme.

1953: il sistema di classificazione dei diamanti basato sulle Four C di Shipley diventa uno standard internazionale per la determinazione della qualità dei diamanti.

1955: il GIA pubblica i primi rapporti sulla classificazione dei diamanti, che sono accettati come punto di riferimento internazionale per l’industria della gioielleria.

1956: GIA trova un modo affidabile per rilevare i diamanti che sono stati irradiati per migliorare artificialmente il loro colore.

1960: viene pubblicato il GIA Diamond Dictionary, diventando un riferimento internazionale del settore.

1987: il centro di informazioni e biblioteche gemmologiche di Liddicoat raccoglie la più grande collezione di libri sulla gemmologia nel mondo.

1991: GIA ospita la sua prima annuale Career Fair, che diventa l’evento di reclutamento più significativo del settore.

1999: GIA identifica un modo per rilevare i diamanti che sono stati decolorati da alta pressione e alte temperature (trattamento HPHT).

2003: GIA identifica un modo per rilevare gli zaffiri prodotti con tecniche di diffusione del berillio e diamanti fatti con la deposizione chimica da vapore.

2005: GIA crea un sistema per la valutazione del taglio di diamanti tondi brillanti nella gamma di colori D-to-Z.

2007: GIA introduce un rapporto di classificazione dei diamanti sintetici.

2014: GIA introduce DiamondCheck, che è in grado di distinguere tra diamanti naturali e trattati o sintetici.

Ricerca

GIA è attivamente impegnata nella ricerca per far progredire la scienza della gemmologia. Storicamente, la ricerca si è concentrata sullo sviluppo di metodi e tecnologie per identificare e caratterizzare accuratamente le gemme.

Questa ricerca ha prodotto progressi significativi nella capacità di differenziare le gemme e identificare i simulanti (in particolare i simulatori di diamanti ). GIA è stato anche responsabile dei primi rapporti di classificazione dei diamanti moderni, in cui ha introdotto metodologie di classificazione per il colore dei diamanti e la chiarezza dei diamanti . Oggi, queste scale e metodi sono lo standard all’interno del commercio di gemme per la caratterizzazione dei diamanti.

La ricerca attuale presso i laboratori gemmologici riguarda lo sviluppo di tecniche di rilevamento migliorate per diamanti trattati e sintetici , nonché per zaffiri , rubini e perle trattati .

Servizi di laboratorio

Il laboratorio GIA offre una varietà di rapporti di classificazione e identificazione delle gemme.

I rapporti di classificazione dei diamanti per i diamanti naturali e sintetici non montati determinano le loro caratteristiche chiave: colore, chiarezza, taglio e peso in carati.

Il GIA emette due tipi di rapporti, il più completo è il Diamond Grading Report (una versione più breve e meno costosa è chiamata Diamond Dossier).

I report contengono un numero di misurazioni, incluso il peso in carati e un diagramma di dove e di quali tipi di inclusionisi trovano nel diamante.

I rapporti di classificazione dei diamanti sono ora richiesti dalla maggior parte dei consumatori che acquistano diamanti su una certa dimensione, in genere per oltre 0,5 carati (100 mg) e quasi sempre per oltre 1,0 carati (200 mg) e sono considerati uno strumento importante per garantire che un diamante sia rappresentato con precisione a un potenziale acquirente.

I rapporti di identificazione della pietra colorata GIA possono includere un commento su qualsiasi trattamento rilevato e un’opinione del paese d’origine per rubino , zaffiro , smeraldo e tormalina .

Le relazioni sulle perle specificano il peso, le dimensioni, la forma, il colore, l’origine (naturale o coltivata) e la presenza di trattamenti.

Istruzione

GIA offre diversi programmi e corsi online attraverso un formato di eLearning interattivo e attraverso i suoi 12 campus in tutto il mondo. L’istituto offre anche programmi di formazione aziendale e collabora con organizzazioni commerciali di tutto il mondo per fornire formazione tecnica su gemme e gioielli.

Il diploma di Laureato Gemmologo (GG) offre una formazione completa in gemmologia. I laureati del programma ricevono il diploma di Gemmologo laureato nonché diplomi di Laureato in Diamanti e Laurea in Pietre Colorate.

Gli studenti possono anche ottenere un diploma professionale di gioielli accreditati con l’aggiunta di un altro corso, che può anche essere preso indipendentemente.

Il programma di diploma Graduate Pearls fornisce una base completa per l’identificazione e la classificazione delle perle.

Inoltre, il campus Carlsbad di GIA offre diversi programmi in gioielleria.

Il diploma dell’Applied Arts Arts Program (AJA) copre il design di gioielli , la scultura in cera , la costruzione di stampi , la fusione e il CAD / CAM .

Il programma di diploma Graduate Jewellery insegna la fabbricazione, la riparazione e le abilità di impostazione pietra per diventare un gioielliere da banco professionista . Altre lezioni di gioielleria sono tenute nel campus di Carlsbad e New York.

I corsi GIA di Carlsbad e New York on-campus sono accreditati dalla Commissione di accreditamento delle Career Schools and Colleges (ACCSC). I suoi corsi di formazione a distanza sono accreditati dalla Commissione di accreditamento del Consiglio di istruzione e formazione a distanza (DETC).

I programmi e i corsi di Diploma GIA includono:

Laureato Gioielleria

Gemmologo laureato

Diamanti laureati

Graduate Colored Stones

Perle laureate

Professionista dei gioielli accreditato

Design e tecnologia dei gioielli

Laureato Gioielleria

Corso di design di gioielli

CAD / CAM completo

GIA esiste anche per educare l’industria della gioielleria e della gioielleria e il pubblico in generale attraverso le sue pubblicazioni e gli sforzi di sensibilizzazione.

Il più notevole di questi sforzi è la pubblicazione trimestrale della rivista Gems & Gemology, una rivista rispettata nel settore.

La rivista include articoli di lungometraggio completi, nonché rapporti sulla ricerca GIA, estratti di articoli pertinenti di altre riviste,

Biblioteca e centro informazioni

Il centro informazioni e biblioteca di Richard T. Liddicoat , situato presso la sede della GIA a Carlsbad, in California, è la risorsa principale per la conoscenza gemmologica. Ospita una crescente collezione di 38.000 libri, 700 riviste e riviste internazionali (con abbonamenti attuali a 225 titoli), 1.000 video / DVD, 80.000 immagini digitali, 300 mappe e circa 6.000 rendering di gioielli originali.

La collezione contiene opere pubblicate dal 1496 ad oggi, che comprendono la storia e lo sviluppo moderno della gemmologia. I soggetti includono gemme naturali e sintetiche, trattamenti gemmologici, progettazione di gioielli, produzione e marketing.

La biblioteca di Liddicoat è aperta al pubblico e al commercio di gioielli per la ricerca all’interno del campus. Il catalogo della biblioteca e altre risorse sono disponibili attraverso il sito web. Uno staff di riferimento con esperienza gemmologica è a disposizione per rispondere alle domande e può essere contattato via e-mail o telefono.

GIA Instruments

GIA progetta e produce anche attrezzature professionali per la classificazione, l’identificazione e la vendita di diamanti e pietre preziose colorate. Questi strumenti sono utilizzati per determinare le proprietà fisiche e ottiche delle gemme e analizzare le loro caratteristiche microscopiche.

Il primo strumento GIA, una lente oculare 10x, fu introdotto all’inizio degli anni ’30. L’illuminazione del campo oscuro , una tecnica di illuminazione che rende le inclusioni delle gemme facilmente visibili nel microscopio, è stata brevettata più tardi in quel decennio da Robert M. Shipley, Jr., figlio del fondatore del GIA e una figura importante nella strumentazione gemmologica.

Oltre agli strumenti di gioielleria di base come lenti di ingrandimento, pinzette e tessuti per gemme, il catalogo dei prodotti GIA Instruments comprende strumenti sofisticati che spaziano dai microscopi agli spettroscopi.

Controversie

Nel 2005 è stata fatta una accusa di corruzione contro i lavoratori del laboratorio GIA che sollevava questioni sull’integrità dei laboratori di classificazione dei diamanti. Un rivenditore ha rivendicato una frode che coinvolge i suoi lavoratori in laboratorio sulla valutazione di due diamanti. Questi due diamanti avevano una discrepanza nella valutazione e un test indipendente dopo l’accusa. Il rivenditore sostiene che i labora- tori che hanno familiarità con le circostanze fossero coinvolti.

Ciò ha portato alla creazione di una sonda interna al GIA, che ha funzionato per quattro mesi. La sonda ha portato alla luce i contatti con i clienti dei laboratori di Midtown, un atto vietato dal codice etico GIA. Le valutazioni fraudolente e il codice GIA delle violazioni di etica sono state riconosciute da allora presidente del GIA, Ralph Destino . La sonda interna si è conclusa nell’ottobre 2005, provocando il licenziamento di quattro operatori di laboratorio e del capo del laboratorio. Thomas Moses è stato nominato nuovo capo del laboratorio.

L’indagine interna è stata avviata anche a causa di una causa intentata nell’aprile del 2005 da Max Pincione, un commerciante di gioielli ed ex capo delle operazioni di vendita al gioielliere d’élite Harry Winston.

La causa è stata archiviata contro Vivid Collection LLC, Moty Spector, Ali Khazeneh e il GIA sostenendo che Vivid ha effettuato pagamenti al GIA per migliorare la qualità dei diamanti presentati per la valutazione che ha poi venduto ai membri della famiglia reale saudita. Scoprendo la frode, i membri della famiglia reale saudita hanno chiesto indietro i loro soldi e si sono rifiutati di fare altri affari con il signor Pincione.

