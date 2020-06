Dr. Masaru Emoto e Water Consciousness

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Dr. Masaru Emoto, lo scienziato giapponese che ha rivoluzionato l’idea che i nostri pensieri e le nostre intenzioni abbiano un impatto sul regno fisico, è uno dei più importanti ricercatori sull’acqua che il mondo abbia conosciuto. Per oltre 20 anni fino alla sua scomparsa nel 2014, ha studiato le prove scientifiche di come la struttura molecolare nell’acqua si trasforma quando viene esposta a parole, pensieri, suoni e intenzioni umani.

Lo straordinario lavoro di vita del Dr. Emoto è documentato nel bestseller del New York Times, The Hidden Messages in Water .

Nel suo libro, il dott. Emoto dimostra come l’acqua esposta all’intenzione umana amorevole, benevola e compassionevole si traduca in formazioni molecolari fisiche esteticamente gradevoli nell’acqua mentre l’acqua esposta a intenzioni umane paurose e discordanti si traduce in disconnessioni, sfigurazioni e “spiacevoli” fisici formazioni molecolari.

Lo ha fatto attraverso la tecnologia di analisi della risonanza magnetica e fotografie ad alta velocità.

Guarda le seguenti fotografie di cristalli d’acqua dal lavoro del Dr. Emoto. Ogni cristallo d’acqua è stato esposto alla parola che ha scritto accanto ad esso prima di essere fotografato:

Cristallo di amore e gratitudine

You Disgust Me Crystal

Cristallo eterno

Peace Crystal

Cristallo diabolico

Grazie cristallo

La sua ricerca ci ha anche mostrato come l’acqua inquinata e tossica, quando esposta alla preghiera e all’intenzione, possa essere modificata e ripristinata in cristalli geometrici di bella forma che si trovano nell’acqua pulita e sana.

Le foto sono immagini di fotografie dell’acqua nella diga di Fujiwara prima e dopo il reverendo Kato Hoki, capo sacerdote del tempio di Jyuhouin, ha offerto un’ora di preghiera su di esso.

Il Dr. Emoto ha anche studiato come il suono influisce sull’acqua. Gli studi di musica di Emoto dimostrano come alcuni tipi di suono, come la musica classica, generano bellissimi schemi cristallini, mentre la musica heavy metal genera brutte e distorte formazioni cristalline.

Nelle immagini sottostanti vedi la formazione cristallina risultante dall’esposizione dell’acqua alla Sinfonia n. 40 di Mozart e quindi in contrasto con l’aspetto dell’immagine dei cristalli d’acqua dopo aver ascoltato musica heavy metal.

Il Dr. Masaru Emoto ha messo l’Acqua come Coscienza Vivente sulla mappa per il mondo scientifico. Ci ha mostrato come l’acqua sia un’energia capace di più di quanto avessimo mai immaginato. Il potere che i pensieri, i suoni e le intenzioni umani devono rafforzare e disempower è una delle più grandi scoperte del nostro tempo.

Il suo lavoro ci pone delle domande, se l’acqua è influenzata dalle parole, dalle intenzioni e dalle energie, che dire degli esseri umani, che sono fatti principalmente di acqua? Se trasformiamo l’acqua e i pensieri di cui siamo fatti, cos’altro è possibile?

Ci sono legioni di scienziati che hanno costruito le scoperte del Dr. Emoto e offrono tecnologie pratiche per la vita di tutti i giorni. Un esempio che troviamo particolarmente stimolante è l’ingegnere austriaco Bernard Ratheiser. Dal 1994, ha sviluppato dispositivi che ristrutturano le molecole d’acqua e aiutano l’acqua ad essere la sua vibrazione più alta come energia vivente.

Con il vortice e la geometria sacra insieme alle energie della natura attraverso pietre preziose, Bernhard Ratheiser ha creato un modo per rivitalizzare l’acqua quando passa attraverso uno dei suoi dispositivi di strutturazione dell’acqua. Ogni misura nei suoi meravigliosi dispositivi è progettata per evocare l’energia del cosmo e riallineare l’acqua con l’energia della creazione.

Viviamo in tempi entusiasmanti in cui le nuove tecnologie come i dispositivi di strutturazione dell’acqua ci stanno facilitando l’accesso alle vibrazioni più elevate dell’acqua. La nostra comprensione del mondo naturale si sta muovendo a nuovi livelli mentre la tecnologia abbraccia la verità della scienza dell’acqua strutturata con geometria sacra, vortice e pietre preziose.

Grazie al lavoro del Dr. Masaru Emoto, ora sappiamo cosa è possibile se consideriamo l’acqua come una coscienza vivente. Ora ci sono molti scienziati che si immergono più a fondo in ciò che è possibile con l’energia dell’acqua.

Fonte : thewellnessenterprise.com

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it