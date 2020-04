Dovresti indossare i guanti per fare la spesa?

Tempo di lettura: 3 minuti

Oggigiorno c’è molta ansia nello shopping di generi alimentari, e una manifestazione molto evidente di ciò è il numero di persone nelle navate che indossano i guanti. Guanti di gomma, guanti per lavare i piatti, guanti invernali regolari:

“All’inizio di questa settimana ho assistito a persone che indossavano borse di plastica per le mani”, afferma il microbiologo Kelly Reynolds, Ph.D., direttore dell’ambiente, scienza dell’esposizione e centro di valutazione dei rischi presso l’Università dell’Arizona.

Indossare i guanti rende la spesa più sicura?

Prima di tutto, fare la spesa, se si osservano le attuali raccomandazioni sulla sicurezza del nuovo coronavirus, non è rischioso come alcune parti di Internet si sono rese conto di essere ( chiarire punto per punto su questo qui ).

In secondo luogo, e soprattutto, “potrebbe causare molti più danni che benefici”, spiega Reynolds. Ci sono una serie di problemi:

I guanti sono come le mani quando si tratta di diffondere virus; forse anche peggio.

Questo nuovo coronavirus non entra nel corpo attraverso le mani, quindi non hai bisogno di alcun tipo di barriera lì.

Se tocchi una superficie contaminata con i guanti e tocchi qualcos’altro, hai la stessa probabilità di diffonderlo come sei se tocchi le cose a mani nude.

Forse ancora più probabile: “Le proprietà adesive dei virus differiscono tra i virus; è possibile che il coronavirus possa aderire ai guanti in lattice meglio di quanto possa aderire alla propria pelle “, afferma Reynolds.

E le mani possono essere efficacemente lavate e riutilizzate subito.

I guanti possono darti un falso senso di sicurezza.

Ed è facile abbassare la guardia quando si usano i guanti, dice Reynolds.

Inoltre, indossarli da una commissione all’altra spande germi e il nuovo coronavirus in tutti quei luoghi. (Considerando che a mani nude ci sarebbe uno spruzzo di disinfettante per le mani in mezzo o una sosta in un lavandino per un buon sapone vecchio stile e lavaggio con acqua.)

Pochissime persone si tolgono i guanti nel modo giusto.

E quando non ti togli i guanti correttamente, ottieni solo tutto ciò che era sopra i guanti su te stesso e tutto il resto.

“Togliere i guanti nel modo giusto non è cosa da poco”, afferma Reynolds.

“Abbiamo fatto studi osservando gli operatori sanitari e il modo in cui rimuovono i guanti, e circa il 30 percento ha sbagliato – e sono stati addestrati”.

Come rimuovere i guanti di gomma a destra : in poche parole, vuoi pizzicare un guanto vicino al polso e tirarlo sopra la mano in modo che finisca dentro e fuori.

Quindi tienilo nella tua mano guantata e fai scivolare delicatamente le dita della tua mano nuda nella parte superiore dell’altro guanto, lascia che si rovesci e copri l’altro guanto appallottolato.

Smaltiscili: “se non li smaltisci correttamente, stai semplicemente contaminando più superfici e mettendoti a un rischio molto più elevato”, afferma Reynolds.

Non saltare il lavaggio delle mani dopo averli tolti, anche se li rimuovi correttamente.

Quindi perché è la procedura standard per gli operatori sanitari indossare guanti, ma non la persona media?

Gli operatori sanitari indossano guanti per brevi periodi di tempo mentre lavorano direttamente con i pazienti.

Se sei uno di loro, spiega Reynolds, “quando indossi i guanti, è per l’assistenza ai pazienti; non stai camminando per la stanza con i guanti per toccare tutto.

Dopo aver servito il paziente, lasci i guanti nella stanza, ti lavi le mani e lasci la stanza per servire il paziente successivo senza trascinare quei germi con te.

” È un’attività completamente diversa rispetto a quando vai al supermercato.

Quindi per i viaggi al supermercato è lo stesso ritornello: vai , prendi quello che ti serve e lavati le mani.

Guanti e mascherine sono obbligatori in alcuni paesi, Italia compresa. Pertanto verificate le disposizioni di legge, le ordinanze, onde evitare in incorrere in discussioni inutili con gli addetti alla sorveglianza, qualora andate in luoghi ove tali dispositivi sono obbligatori.

