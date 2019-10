Divorzio, I Quattro cavalieri dell’Apocalisse: critica, disprezzo, difesa e muro di pietra

Tempo di lettura: 2 minuti

Numerosi terapisti del matrimonio hanno svolto ricerche approfondite sul matrimonio e su ciò che prevede il divorzio. Hanno scoperto i quattro principali predittori, definibili in “Quattro cavalieri dell’Apocalisse” e cioè: critica, disprezzo, difesa e muro di pietra.

Tutte le relazioni hanno alcune di queste, ma se ce ne sono più di una, un terapista del matrimonio potrebbe avere dei dubbi sulla longevità della relazione.

1. Attaccare la persona, non il comportamento.

Quando si critica, viene fatto in modo da implicare che qualcosa non va in te. Può includere attaccare la personalità o il personaggio del tuo partner, di solito con l’intento di rendere qualcuno giusto e qualcuno sbagliato. Un esempio potrebbe essere l’utilizzo di generalizzazioni. Dicendo, “tu sempre …” “non hai mai …” o “sei il tipo di persona che …” e “perché sei così …”

Questo spesso fa sentire la persona sotto attacco e, in cambio, provoca reazioni difensive.

Questo è un cattivo modello poiché nessuna delle due persone si sente ascoltata ed entrambe possono iniziare a sentirsi male con se stesse in presenza dell’altra.

È importante presentare un reclamo specifico su un comportamento, non attaccare la personalità del tuo partner. Ad esempio, quando è successo X, ho sentito Y e ho bisogno di Z.

2. Sentire o esprimere disprezzo verso il coniuge.

Il disprezzo è qualsiasi affermazione di comportamento non verbale che ti pone su un terreno più elevato rispetto al tuo partner. Questo potrebbe deridere il tuo partner, chiamarlo / a, roteare gli occhi, umorismo ostile, sarcasmo doloroso, sogghignare di disgusto, ecc.

Si tratta di attaccare il senso di sé del proprio partner con l’intenzione di insultarlo o abusarne psicologicamente. Questo è il più serio dei quattro.

Le coppie devono lavorare per eliminare tali comportamenti e costruire una cultura di rispetto, apprezzamento, tolleranza e gentilezza nella relazione.

3. Essere sempre sulla difensiva (anche se non te ne rendi conto).

Questo è un tentativo di difendersi da un attacco percepito con una controproposta. Un altro modo è agire come una vittima o un lamento. Questo può sembrare scuse (ad esempio, circostanze esterne al di fuori del tuo controllo ti hanno costretto ad agire in un certo modo). Dire cose come “Non è colpa mia”, “Non l’ho fatto …” Può anche essere una lamentela incrociata, come soddisfare il reclamo o le critiche del tuo partner con un tuo reclamo o ignorare ciò che il tuo partner ha detto.

Altri no-no sono si-butting (iniziare d’accordo, ma finire in disaccordo) o semplicemente ripetersi senza prestare attenzione a ciò che l’altra persona sta dicendo.

La cosa migliore da fare sarebbe provare ad ascoltare dal punto di vista del tuo partner. Rallenta e renditi conto che non devi essere perfetto. Fai del tuo meglio per avere una comunicazione consapevole: dire la verità indiscutibile e ascoltare generosamente. Inoltre, convalida il tuo partner – fai sapere al tuo partner cosa ha senso per te su ciò che sta dicendo; fai sapere loro che capisci cosa stanno provando e che puoi vedere le cose attraverso i loro occhi.

4. Stonewalling, spegnimento o uscita.

Questo si sta ritirando dalla conversazione e essenzialmente dalla relazione come un modo per evitare conflitti. Il stonewaller potrebbe effettivamente partire fisicamente o semplicemente spegnersi completamente. A volte questo è un tentativo di calmarsi quando è sopraffatto, ma spesso non ha successo.

Le persone che lo fanno possono pensare di provare a essere “neutrali”, ma il muro di pietra trasmette disapprovazione, distanza ghiacciata, separazione, disconnessione e / o compiacimento. Il muro di pietra può apparire come: silenzio sassoso, borbottii monosillabici, cambiamento di soggetto, rimozione fisica o “trattamento silenzioso”.

