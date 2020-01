Diversi metodi di sbiancamento dei denti a casa

Tempo di lettura: 4 minuti

Sebbene tutti i metodi di sbiancamento dei denti siano volti a rimuovere le macchie e offrirti un sorriso più luminoso, non tutti riescono a farlo allo stesso modo. Pertanto, suddividiamo tutto in modo semplice e diretto.

Il ruolo del perossido di idrogeno

In primo luogo, è importante sottolineare che, indipendentemente dal metodo di consegna, la maggior parte dei kit di sbiancamento a casa utilizza il perossido di carbamide o il perossido di idrogeno come ingredienti attivi. Questi lavorano per schiarire i denti (anche se la maggior parte non contiene candeggina effettiva) “scendendo nello smalto dei denti e scatenando una reazione chimica (in particolare, una reazione di ossidazione) che rompe i composti coloranti” e li solleva.

Cosa è meglio: perossido di carbamide o perossido di idrogeno?

Ora, potresti chiederti: “un tipo di perossido è migliore di un altro?” Buona domanda.

A quanto pare, il perossido di carbamide “si scompone in perossido di idrogeno e urea, con il perossido di idrogeno come agente sbiancante attivo. Un prodotto sbiancante contenente il 10% di perossido di carbamide produce circa il 3,5% di perossido di idrogeno. ”In altre parole, il perossido di carbamide è semplicemente una forma più debole di perossido di idrogeno, con entrambe le stesse funzioni essenziali, ma a diversi livelli di resistenza.

Nonostante queste differenze di resistenza, il carbamide e il perossido di idrogeno generalmente producono ” nessuna differenza significativa … per quanto riguarda la leggerezza dei denti” se usati nei kit di sbiancamento dei denti a casa.

Indipendentemente da quanto ti schiariscono i denti, i risultati per i trattamenti di sbiancamento a casa generalmente durano solo circa un mese , dopodiché dovrai ricominciare il processo.

Gel e strisce sbiancanti

I gel sbiancanti utilizzano soluzioni a base di perossido che vengono applicate direttamente ai denti con un piccolo pennello, mentre le strisce sono sottili, trasparenti pezzi di materiale che “si attaccano” ai denti. In entrambi i casi, il gel o la striscia vengono generalmente applicati 1-2 volte al giorno per 30 minuti nel corso di 2 settimane.

Pro :

Una delle opzioni meno costose, che spesso vanno tra $ 10 e $ 50.

Può essere utilizzato completamente nel comfort di casa tua.

Veloce, facile e relativamente efficiente.

Contro :

Alleggerisce solo 1-2 tonalità (più con l’uso continuato, che può rapidamente diventare costoso).

Devi tenere le gengive lontane dai denti mentre viene applicato il gel, il che non solo ti fa sembrare divertente, ma può essere fastidioso (e scomodo) per alcuni utenti.

Le strisce sbiancanti hanno la reputazione di non aderire bene, il che potrebbe farle cadere in momenti inopportuni e ridurne l’efficacia.

Vassoi sbiancanti

Simile a gel e strisce, i vassoi sbiancanti usano anche una soluzione a base di perossido per schiarire i denti. Tuttavia, con i vassoi, la soluzione viene applicata a un dispositivo simile a un paradenti che è stato pre-montato per adattarsi alla disposizione dei denti, che viene quindi inserito nella bocca e indossato per un paio d’ore al giorno.

I vassoi sbiancanti possono essere acquistati al banco (simile a gel e strisce), oppure puoi visitare il tuo dentista e disporre di vassoi ultra personalizzati.

Pro :

I vassoi sbiancanti offrono la possibilità di applicare uniformemente il gel di perossido su tutti i denti contemporaneamente, fornendo risultati uniformi.

I vassoi sbiancanti vengono generalmente indossati per periodi di tempo più lunghi rispetto ai gel o alle strisce, il che può fornire risultati migliori.

I vassoi personalizzati possono aiutarti a evitare la sensibilità dei denti e delle gengive causata dall’agente sbiancante.

Contro :

Una delle opzioni più costose, che spesso vanno tra $ 130 e $ 600 +.

Fino a quando non ci si abitua al processo, il gel sbiancante può fuoriuscire dal vassoio e nella bocca durante l’applicazione, aumentando la sensibilità di denti e gengive.

Poiché i vassoi sbiancanti vengono generalmente indossati per periodi di tempo più lunghi (oltre al loro prezzo più elevato), esiste un livello maggiore di impegno.

Alcune persone trovano i vassoi ingombranti e scomodi; soprattutto le opzioni da banco.

Dentifrici sbiancanti

A differenza di gel, strisce e vassoi, i dentifrici sbiancanti contengono abrasivi delicati (e talvolta un ingrediente a base di perossido meno potente) che “lucidano efficacemente i denti o si legano alle macchie e aiutano a staccarli dalla superficie del dente”.

Pro :

Una delle opzioni meno costose, che spesso vanno tra $ 5 e $ 15.

Ideale per le macchie di denti freschi che potrebbero non richiedere lo stesso livello di potere sbiancante delle macchie più vecchie.

Contro :

Una delle opzioni di sbiancamento a casa meno efficaci, poiché gli abrasivi funzionano solo mentre ti lavi e l’agente sbiancante (se presente) non è in contatto con i denti come altre opzioni.

Risciacqui Sbiancanti

Come suggerisce il nome, i risciacqui sbiancanti contengono ingredienti a base di perossido che penetrano nelle macchie, riducendo anche la placca e lavando via i detriti alimentari.

Pro :

Un’altra opzione di sbiancamento economica, generalmente compresa tra $ 5 e $ 10.

Può essere usato in circa un minuto, due volte al giorno.

Contro :

Forse il metodo di sbiancamento dentale meno efficace, perché come con il dentifricio, il risciacquo è a contatto con i denti solo per un breve periodo di tempo.

Non tutti i sistemi di sbiancamento domiciliare sono uguali

È importante qui notare che, anche se potrebbe non esserci un’enorme differenza nel modo in cui la maggior parte dei sistemi domestici imbianca i denti, ci può essere una grande differenza nella qualità delle aziende dietro di loro.

In altre parole, se acquisti un prodotto sbiancante da una società affermata presso un rivenditore locale, puoi essere ragionevolmente sicuro di ottenere un prodotto di qualità a un prezzo decente.

Tuttavia, quando esplori le tue opzioni online, potresti imbatterti in diverse società off-brand come Whitening Coach , Go Smile , Smile Pro Direct e molte altre. Queste aziende affermano di fornire lo stesso livello di sbiancamento che troverai in altri prodotti simili, ma spesso affermano che otterrai risultati migliori, più velocemente.

Indipendentemente dalle loro affermazioni, queste aziende tendono ad usare tattiche subdole

