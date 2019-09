Disturbi Mentali negli adolescenti e anziani

Tempo di lettura: 2 minuti

Alcune patologie mentali sono presenti fin dalla nascita, mentre altre si sviluppano nel tempo oppure insorgono all’improvviso. I seguenti sintomi possono costituire dei segnali di pericolo che indicano un problema sul piano psicologico:

Tristezza o irritabilità;

Senso di confusione e disorientamento;

Apatia o perdita di interesse;

Preoccupazioni eccessive e rabbia, ostilità o aggressività;

Sensazione di paura o paranoia;

Difficoltà a gestire le emozioni;

Problemi di concentrazione;

Difficolta ad assumersi responsabilità;

Isolamento o rifiuto di fare vita sociale;

Problemi di sonno;

Deliri e/o allucinazioni;

Idee strane, spropositate o distaccate dalla realtà;

Abuso di alcool o sostanze stupefacenti;

Importanti cambiamenti nelle abitudini alimentari o nella vita sessuale;

Pensieri o progetti suicidari.

A volte, i sintomi fisici possono aiutare a riconoscere l’insorgere di un malessere mentale. Se presenti sintomi persistenti, consulta un medico. Quelli premonitori includono:

Stanchezza;

Dolori alla schiena e/o al torace;

Accelerazione del battito cardiaco;

Secchezza delle fauci;

Problemi digestivi;

Mal di testa;

Sudorazione;

Drastiche alterazioni di peso;

Stordimento;

Disturbi del sonno.

Esistono molti professionisti esperti nel campo della salute mentale e, sebbene i loro compiti a volte si sovrappongano, ogni settore ha i suoi specialisti.

Gli psichiatri sono medici specializzati in psichiatrica. Sono più qualificati nell’ambito della psicologia applicata al sistema fisico dell’essere umano e, pertanto, abilitati a prescrivere farmaci. Inoltre, possono diagnosticare un problema e gravi patologie mentali, come la schizofrenia e il disturbo bipolare.

Gli psicologi clinici sono laureati in psicologia e, in genere, fanno tirocinio o conseguono specializzazioni presso strutture che si occupano della salute mentale. Possono diagnosticare disturbi mentali, somministrare test psicologici e offrire una psicoterapia. A meno che non abbiano conseguito una laurea in medicina, non possono prescrivere farmaci.

Gli infermieri psichiatrici hanno conseguito almeno un diploma di laurea e una specializzazione nel campo della salute mentale. Garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. In alcuni casi applicano tecniche d’intervento psicologico e sociale. A seconda delle condizioni del paziente, sono tenuti a collaborare con uno psichiatra.

Gli assistenti sociali sono laureati nel campo dei servizi sociali. Hanno completato il tirocinio presso istituti di salute mentale e hanno conseguito una formazione grazie alla quale possono prestare assistenza ai pazienti che soffrono di problemi mentali. Seguono le persone con problematiche psicosociali e svolgono attività volte a fornire elementi di giudizio, ma non possono prescrivere farmaci. Conoscono le infrastrutture e i servizi di sostegno sociale.

Gli psicologi sono laureati in psicologia, frequentano un anno di tirocinio successivo alla laurea e devono superare l’esame di stato che permette l’iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi. Il loro lavoro si concentra su determinati problemi di salute mentale, come le dipendenze e l’abuso di sostanze stupefacenti, anche se possono offrire consulenza per altri disturbi di ordine psicologico. Non possono prescrivere farmaci né emettere diagnosi.

In genere, i medici di base non sono specializzati nel trattamento dei disturbi mentali, ma possono prescrivere farmaci e aiutare anche il paziente a gestire la dimensione olistica delle sue condizioni di salute.

