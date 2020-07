Disney smette di fare pubblicità su Facebook

Tempo di lettura: 1 minuto

Il movimento del boicottaggio di Facebook si sta costantemente diffondendo e quasi 1000 aziende hanno già smesso di fare pubblicità. Grandi aziende come Coca-Cola e Unilever non fanno più pubblicità su Facebook. Si aggiunge alla lista la Disney.

Secondo fonti anonime, non è chiaro per quanto tempo la pubblicità Disney verrà interrotta, ma il budget pubblicitario verrà “drasticamente ridotto”. Secondo la società di ricerca Pathmatics, Disney pubblicizza Disney Plus su Facebook da sei mesi a gennaio da giugno a giugno 2020 e costa $ 210 milioni (circa 23 miliardi di yen) per le spese pubblicitarie La spesa Di conseguenza, Disney è stato il più grande inserzionista americano per Facebook nella prima metà del 2020.

È stato rivelato che la Disney ha smesso di fare pubblicità per Facebook, ma al momento della creazione dell’articolo non è noto se la società partecipi al boicottaggio delle altre aziende.

Mentre molte aziende hanno annunciato la loro partecipazione al movimento di boicottaggio, alcune, come Starbucks, hanno interrotto la pubblicità, ma non hanno annunciato ufficialmente la loro partecipazione al boicottaggio.

Inoltre, è stato riferito che Disney ha eliminato l’annuncio Disney Plus pubblicato su Facebook e l’annuncio Hulu pubblicato su Instagram, nonché altri dipartimenti all’interno di Disney stanno riconsiderando i posizionamenti pubblicitari.

