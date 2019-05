Il diritto internazionale umanitario ( IHL ) è la legge che regola la condotta della guerra ( jus in bello ). È quella branca del diritto internazionale che cerca di limitare gli effetti del conflitto armato proteggendo le persone che non partecipano alle ostilità e limitando e regolando i mezzi e i metodi di guerra a disposizione dei combattenti.

IHL è ispirato da considerazioni sull’umanità e sulla mitigazione della sofferenza umana. “Comprende un insieme di regole, stabilite da trattati o usi, che cercano di proteggere le persone e le proprietà / oggetti che sono (o potrebbero essere) coinvolti da conflitti armati e limita i diritti delle parti di un conflitto di usare metodi e mezzi di guerra di loro scelta “.

Comprende “le Convenzioni di Ginevra e le Convenzioni dell’Aja , nonché i trattati successivi, la giurisprudenza e il diritto internazionale consuetudinario “. Definisce la condotta e le responsabilità delle nazioni belligeranti , delle nazioni neutralie le persone impegnate nella guerra, in relazione tra loro e con le persone protette , di solito significa non combattenti. È progettato per bilanciare le preoccupazioni umanitarie e la necessità militare , e assoggetta la guerra allo stato di diritto limitando il suo effetto distruttivo e mitigando la sofferenza umana.

Le gravi violazioni del diritto internazionale umanitario sono chiamate crimini di guerra . Il diritto umanitario internazionale, lo jus in bello , regola la condotta delle forze quando è impegnato in una guerra o in un conflitto armato. È distinto da jus ad bellum che regola la condotta di impegnarsi in guerra o conflitti armati e include i crimini contro la pace e la guerra di aggressione . Insieme, lo jus in bello e jus ad bellum comprendono i due filoni delle leggi di guerra che governano tutti gli aspetti dei conflitti armati internazionali.

La legge è obbligatoria per le nazioni vincolate dai trattati appropriati. Ci sono anche altre regole di guerra non consuete, molte delle quali sono state esplorate durante i Trials di Norimberga . Per estensione, definiscono anche i diritti permissivi di questi poteri così come i divieti sulla loro condotta quando si tratta di forze irregolari e non firmatari.

Il diritto umanitario internazionale opera in stretta divisione tra le regole applicabili ai conflitti armati internazionali e ai conflitti armati interni . Questa dicotomia è ampiamente criticata.

Il rapporto tra diritto internazionale dei diritti umani e diritto internazionale umanitario è contestato dagli studiosi di diritto internazionale. Questa discussione fa parte di una discussione più ampia sulla frammentazione del diritto internazionale.

Mentre gli studiosi pluralisti concepiscono la legge internazionale sui diritti umani come distinta dal diritto internazionale umanitario, i sostenitori dell’approccio costituzionalista considerano quest’ultimo come un sottoinsieme del primo.

In poche parole, coloro che favoriscono regimi separati e autonomi enfatizzano le differenze di applicabilità;

il diritto internazionale umanitario si applica solo durante il conflitto armato. D’altro canto, una prospettiva più sistemica spiega che il diritto internazionale umanitario rappresenta una funzione della legge internazionale sui diritti umani;

include norme generali che si applicano a tutti in ogni momento e norme specializzate applicabili a determinate situazioni, come conflitti armati e occupazione militare (es. IHL) o a determinati gruppi di persone compresi i rifugiati (ad esempio, la Convenzione sui rifugiati del 1951 ), bambini (la Convenzione del 1989 sui diritti dell’infanzia ) e prigionieri di guerra (1949)Terza Convenzione di Ginevra ).

Le democrazie sono in grado di proteggere i diritti di tutti gli individui all’interno della loro giurisdizione territoriale.

