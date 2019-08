Diritto internazionale su Assunzione e utilizzo di minori (2)

La Convenzione sui diritti dell’infanzia definisce un bambino come qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni. I Principi di Parigi definiscono un bambino associato a una forza armata o un gruppo come:

… qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni che è o che è stata reclutata o utilizzata da una forza armata o un gruppo armato a qualsiasi titolo, inclusi ma non limitati a bambini, ragazzi e ragazze, usati come combattenti, cuochi, portatori, messaggeri , spie o per scopi sessuali. Il documento è approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Non si riferisce solo a un bambino che sta prendendo o ha preso parte diretta alle ostilità.

Bambini di età inferiore ai 15 anni

I Protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (1977, Art. 77.2), la Convenzione sui diritti dell’infanzia (1989) e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002) vietano tutte le forze armate statali e non -stati di gruppi armati che usano bambini di età inferiore ai 15 anni direttamente nei conflitti armati (tecnicamente “ostilità”). Questo è ora riconosciuto come un crimine di guerra.

Bambini di età inferiore a 18 anni

La maggior parte degli Stati con forze armate sono inoltre vincolati dagli standard più elevati del Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OPAC) (2000) e della Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile (1999), che proibisce il reclutamento obbligatorio di coloro che sono sotto l’età di 18 anni L’ OPAC richiede anche ai governi che ancora reclutano bambini (dai 16 anni) di “prendere tutte le misure possibili per garantire che le persone di età inferiore ai 18 anni non prendano parte direttamente alle ostilità”. Inoltre, l’OPAC proibisce ai gruppi armati non statali di reclutare bambini in qualsiasi circostanza, sebbene la forza giuridica di ciò sia incerta.

Lo standard più alto del mondo è impostata dal Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini , che proibisce le forze armate dello Stato dal reclutamento di bambini al di sotto dei 18 anni in nessun caso. La maggior parte degli stati africani ha ratificato la Carta.

Limitazioni e scappatoie

Gli Stati che non fanno parte dell’OPAC sono soggetti agli standard più bassi stabiliti dal Protocollo I delle Convenzioni di Ginevra , che consente alle forze armate di usare bambini di età superiore ai quindici anni in ostilità e, eventualmente, di usare bambini più piccoli che si sono offerti volontari come osservatori, osservatori e portatori di messaggi:

Le Parti in conflitto prendono tutte le misure possibili affinché i bambini che non abbiano raggiunto l’età di quindici anni non prendano parte direttamente alle ostilità e, in particolare, si astengano dal reclutarli nelle loro forze armate. Nel reclutare tra quelle persone che hanno raggiunto l’età di quindici anni ma che non hanno raggiunto l’età di diciotto anni, le Parti in conflitto si impegnano a dare priorità a coloro che sono più anziani.

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa aveva proposto che le Parti in conflitto “prendessero tutte le misure necessarie “, che è diventato nel testo finale, “prendi tutte le misure possibili “, che non è un divieto totale perché fattibile è inteso come significato ” in grado di essere fatto, realizzato o realizzato, possibile o praticabile “.

Durante i negoziati sulla clausola “prendere parte alle ostilità” è stata aggiunta la parola “diretta”, aprendo la possibilità che i bambini volontari possano essere coinvolti indirettamente nelle ostilità, ad esempio raccogliendo e trasmettendo informazioni militari, aiutando nel trasporto di armi e munizioni, fornitura di forniture, ecc.

Tuttavia, l’articolo 4.3.c del protocollo II , in aggiunta alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, e relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali, adottato nel 1977, stabilisce che “i bambini che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non saranno né reclutati nelle forze armate o nei gruppi né autorizzati a prendere parte alle ostilità “.

