La questione dei diritti delle minoranze fu sollevata per la prima volta nel 1814, al Congresso di Vienna , in cui si discuteva del destino degli ebrei tedeschi e, in particolare, dei polacchi che erano stati nuovamente suddivisi. Il Congresso ha espresso la speranza che Prussia , Russia e Austria concedano tolleranza e protezione alle loro minoranze, che alla fine non hanno tenuto conto, impegnandosi in una discriminazione organizzata.

Il Congresso di Parigi del 1856 prestò particolare attenzione allo status di ebrei e cristiani nell’impero ottomano . In Gran Bretagna, William Gladstone ha compiuto i massacri dei bulgari dall’impero ottomano, una questione importante della campagna e ha richiesto l’attenzione internazionale. Il Congresso di Berlino del 1878 si occupò dello status degli ebrei in Romania , in particolare, e anche in Serbia e Bulgaria .

Nel complesso, i congressi del XIX secolo non sono riusciti a imporre riforme significative. La Russia era particolarmente attiva nella protezione dei cristiani ortodossi e dei popoli slavi sotto il controllo dell’Impero ottomano. La persecuzione o la discriminazione contro le minoranze specifiche è stata sempre più oggetto di attenzione da parte dei media, e gli ebrei hanno iniziato a organizzarsi per protestare contro i pogrom in Russia. Tuttavia, c’è stata poca indignazione internazionale per quanto riguarda il trattamento di altre minoranze, come i neri negli Stati Uniti meridionali .

I primi diritti delle minoranze furono proclamati e promulgati dal Parlamento rivoluzionario d’Ungheria nel luglio 1849. I diritti delle minoranze furono codificati nella legge austriaca nel 1867.

Fonte

Giornalisti reporter Freelance

Per contattarci, redazione@reporterspress.it