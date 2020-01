Differenza tra regolamento GDPR ed ePrivacy

Tempo di lettura: 4 minuti

L’UE si è sempre impegnata a creare un’ampia copertura giuridica per i cittadini dei paesi membri e anche a riunire le leggi in cui operano in caso di ritrovamento di elementi comuni. Nel mondo online ci sono stati molti aspetti che si sono ampliati nel tempo e con ciò è stata creata la necessità di espandere le leggi che li racchiudono.

In generale, la privacy dei dati nell’UE è coperta dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dal regolamento e-privacy. Comprendere le differenze tra il GDPR e il regolamento ePrivacy è importante sia per le imprese che per i consumatori.

Di seguito è una spiegazione di ciò che copre ogni regolamento e un’identificazione delle principali differenze tra di loro.

Lo scopo del regolamento è allineare lo standard di privacy online al livello coperto dal GDPR.

Regolamento e-privacy

Il regolamento ePrivacy dell’Unione Europea è stato pubblicato per ampliare il campo di applicazione dell’attuale Direttiva ePrivacy e allineare le varie norme sulla privacy online esistenti negli Stati membri dell’UE. Il regolamento tiene conto di tutte le definizioni di privacy e dati introdotte nell’ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e agisce per chiarirle e migliorarle. In particolare, le aree di marketing indesiderato, Cookie e Riservatezza sono coperte in un contesto più specifico.

Marketing non richiesto

I regolamenti ora includono qualsiasi tipo di comunicazione, inclusi e-mail e messaggi di testo, a cui acconsentire prima di essere utilizzati. Gli esperti di marketing non saranno in grado di inviare e-mail o messaggi di testo senza previa autorizzazione da parte di ciascun titolare di e-mail o account mobile.

Biscotti alias cookie

I cookie verranno ora tracciati all’interno del software e del browser dell’utente all’interno delle impostazioni che ciascun utente può modificare in base alle proprie esigenze. Questo eliminerà la litania di pop-up di banner che richiedono il consenso per l’uso dei cookie su singoli siti Web. Ciò modifica le normative precedenti che obbligavano ciascun sito Web a utilizzare i cookie di ciascun utente.

riservatezza

Poiché le normative ePrivacy sono un complemento dell’attuale direttiva ePrivacy, uno scopo era quello di ampliare il campo di applicazione per includere i fornitori di comunicazioni online con gli stessi requisiti dei fornitori di telecomunicazioni tradizionali. A questo proposito, le aziende come Gmail, Skype, Facebook Messenger e WhatsApp sono ora tenute a fornire lo stesso livello di sicurezza dei dati dei clienti dei fornitori di mattoni e malta. I fornitori di qualsiasi servizio di comunicazione elettronica sono tenuti a proteggere tutte le comunicazioni attraverso le migliori tecniche disponibili. Ciò crea la necessità che i siti Web rimangano tecnologicamente sincronizzati con le migliori funzionalità di sicurezza disponibili sul mercato.

Le nuove disposizioni creano la necessità che i metadati siano trattati allo stesso modo del contenuto effettivo della comunicazione che sta facilitando l’invio. Proibisce l’intercettazione di qualsiasi comunicazione di questo tipo, tranne nei casi in cui sia autorizzata da uno stato membro dell’UE specificamente ai sensi di legge (come nell’ambito di un’indagine penale).

GDPR

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è stato creato per allineare le leggi sulla privacy dei dati in tutti i paesi dell’UE. Il GDPR è entrato in vigore in sostituzione della Direttiva sulla protezione dei dati 95/46 / CE. Un importante aggiornamento all’interno del GDPR è che il trattamento di qualsiasi informazione dei cittadini dell’UE è ora protetto, indipendentemente dal fatto che il trattamento delle informazioni sia effettuato o meno all’interno dell’UE e indipendentemente da dove provenga il rivenditore. Qualsiasi rivenditore in tutto il mondo che vende a un cittadino dell’UE è tenuto per legge a proteggere i propri dati privati.

L’idea dei dati sul traffico è stata ampliata nel GDPR per includere tutti i metadati che derivano dalle comunicazioni. Il GDPR rafforza anche l’area del consenso su come le informazioni personali di un utente possono essere utilizzate o se possono essere condivise. Inoltre, consente agli utenti di accedere facilmente ai propri dati personali e un requisito per tutte le aziende e i siti Web che prendono qualsiasi informazione da qualsiasi utente per conservare le informazioni e renderle disponibili per l’utente, se richiesto.

Un importante “diritto all’oblio” è regolato dal GDPR e un diritto alla portabilità dei dati.

Differenze principali

Ogni regolamento è stato elaborato per riflettere un diverso segmento del diritto dell’UE. Il GDPR è stato creato per sancire l’articolo 8 della Carta europea dei diritti umani in termini di protezione dei dati personali, mentre il regolamento ePrivacy è stato creato per sancire l’articolo 7 della carta in relazione alla vita privata di una persona. La sfera privata dell’utente finale è coperta dalle normative ePrivacy, il che rende un requisito per la tutela della privacy dell’utente in ogni fase di ogni interazione online.

È importante ricordare che il regolamento ePrivacy è stato creato per integrare e particolarizzare il GDPR, quindi le regole del GDPR sono sempre pertinenti e fanno parte degli aspetti legislativi dell’ePrivacy.

La direttiva ePrivacy tiene conto dell’ampio settore della vendita al dettaglio online in termini di come le informazioni personali potrebbero essere utilizzate e in questo senso è ciò che si aggiunge alle normative generali che compongono il GDRP.

Conclusione

Le normative ePrivacy sono sulla buona strada per sostituire il GDPR in termini di applicabilità. Mentre ogni regolamento ruota attorno ai dati e alla privacy, l’obiettivo principale di entrambi era l’integrazione di tutte le leggi, il che rende il GDPR quasi ridondante alla luce della copertura onnicomprensiva che i regolamenti di ePrivacy portano ora. L’UE ha la possibilità di riunire entrambi i regolamenti in un unico insieme che copre sia gli articoli 7 che 8 della carta.

Definendo ogni situazione particolare in cui un utente potrebbe entrare, entrambe le leggi collaborano per garantire che gli utenti di Internet abbiano il controllo sui propri dati e che su tutti i siti Web sia presente il compito di conservare tutti i dati degli utenti in modo da garantire la sicurezza delle informazioni. La definizione di informazioni è estesa all’interno degli atti per includere i metadati che ne derivano e crea una proprietà su un indirizzo IP e tutti gli altri identificatori online che aiutano a rafforzare i diritti degli utenti di Internet in tutta l’UE.

