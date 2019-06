Dieta per PSCO (Sindrome Ovaio Policistico)

La sindrome dell’ovaio policistico colpisce dal 4-12% delle donne in età fertile. La PSCO è caratterizzata da un aumento della secrezione di androgeni e aumento dell’insulino-resistenza. Se un approccio nutrizionale non può risolvere la patologia, certo può aiutare a ridurre gli effetti collaterali e in parte la sintomatologia.

La dieta sarà bilanciata con molta attenzione al carico glicemico, e quindi agli zuccheri e ad un corretta composizione del piatto per evitare dei picchi, tutto volto a contrastare l’insulino-resistenza.

Contrastando l’Insulina si ha anche la produzione di androgeni, su cui si può intervenire utilizzando alcuni alimenti ricchi in vitamine e Sali minerali , in particolare Vit B2, all’acido Folico, Vit. D e al magnesio, antiossidanti e omega3.

Inoltre in questa patologia come nella sindrome metabolica il consiglio è 30 minuti di attività fisica al giorno…non sono necessarie sedute stremanti in palestra, ma camminare, camminare e ancora camminare.

Dr.ssa Irene Granucci

Biologa Nutrizionista

