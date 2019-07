Diamanti Graff, orologio al quarzo da $ 55 milioni

Il senso di irrealtà era probabilmente il risultato di un orologio al quarzo davvero costoso: il Graff Diamonds Allucination, al prezzo di cinquantacinque milioni di dollari ($ 55 milioni) , senza dubbio, l’orologio più prezioso mai creato.

L’incredibile valore deriva da 110 carati di diamanti colorati davvero rari e molto grandi incastonati in un bracciale di platino.

Alcuni dei rari colori del diamante sono Fancy Vivid Yellow, Fancy Intense Pink, Fancy Intense Blue, Fancy Light Pink, Fancy Light Grey Blue, Fancy Intense Blue, Fancy Green e Fancy Orange.

Inoltre, vengono utilizzati molti tagli diversi, come a forma di cuore, a forma di pera, marchesa, smeraldo, radiante e rotondo.

Ho dettagliato i colori e i tagli per indicare la vasta gamma di rari diamanti inclusi nell’orologio Graff Diamonds Allucination.

Da dove viene l’aspetto dell’orologio in tutto questo? Bene, se guardi molto da vicino, puoi distinguere il piccolo quadrante al quarzo, incorniciato da diamanti rosa, che mostra delicatamente un tempo super preciso. Non è necessaria alcuna riserva di carica o carica automatica, questo bambino continua a battere per mesi. L’allucinazione Graff Diamonds è perfetta per le donne … o per una donna molto fortunata, il cui patrimonio netto aumenterà improvvisamente a passi da gigante.

L’idea di realizzare questo costoso pezzo di alta orologeria è nata da Laurence Graff, il presidente di Graff Diamonds. Dopotutto, nessun altro sui gradini più bassi della scala della compagnia poteva nemmeno concepire un orologio da cinquantacinque milioni di dollari senza un sopracciglio alzato o due.

I commenti di Laurence Graff sull’allucinazione: “L’allucinazione Graff è un capolavoro scultoreo, una celebrazione del miracolo dei diamanti colorati”.

Il signor Graff è nato e cresciuto a Londra. Ha iniziato come apprendista presso un gioielliere nel distretto di Hatton Garden. Essere un semplice apprendista non è durato a lungo, molto presto ha creato i suoi gioielli.

A 24 anni aveva già aperto due dei suoi negozi di gioielli a Londra. Mentre viaggiava per il mondo, la sua clientela è cresciuta, così come la domanda di gioielli più importanti. Sorprendentemente, all’età di 30 anni, aveva creato una delle più grandi attività di produzione di gioielli in Gran Bretagna.

Nel 1973, divenne il primo gioielliere a ricevere il premio Queens per l’industria e l’esportazione. Ha aperto il suo flagship store in Bond Street. Oggi, l’azienda ha 45 negozi in tutto il mondo con uffici aziendali a Londra, New York, Ginevra, Hong Kong e Tokyo.

Il signor Graff stava giocando con l’idea di creare l’orologio Graff Diamonds Allucination per un bel po ‘di tempo. Nelle parole del Sig. Graff: “Per molti anni ho pensato di creare un orologio davvero straordinario che illustra la nostra passione consumante per i diamanti. L’allucinazione ha trasformato il mio sogno in realtà. ”

Devo dire, a prima vista, sono rimasto piuttosto sorpreso e inorridito dal fatto che un singolo orologio potrebbe costare così tanto, ma dopo aver approfondito il processo mediante il quale un singolo raro diamante colorato proviene da una pietra grezza; tagliato alla perfezione, lucidato e infine incastonato nel gioiello o nell’orologio, ho realizzato che ogni diamante è una storia a sé stante.

Una semplice chiusura a linguetta protegge l’allucinazione dei diamanti Graff intorno al polso. La chiusura è nascosta una volta chiuso il bracciale e può essere allentata solo esercitando una pressione su un singolo diamante.

Perché Graff dovrebbe realizzare un pezzo così grandioso? Graff ha svelato l’allucinazione per mostrare l’autorità, l’abilità, l’innovazione e l’eccellenza dell’azienda nel settore dei diamanti, dalla produzione alla vendita al dettaglio. Dopotutto, Laurence Graff è l’azionista di controllo della South African Diamond Corporation (SAFDICO).

SAFDICO è uno dei principali produttori di diamanti in Sudafrica, con le più grandi fabbriche di lucidatura e taglio con sede a Johannesburg.

Decine di migliaia di diamanti Graff vengono tagliati e lucidati ogni anno e il meglio del meglio viene utilizzato per creare gioielli Graff.

Tra le migliaia di diamanti, Mr. Graff è sempre alla ricerca del diamante più raro, sia grezzo che tagliato e lucidato.

Nella sua ricerca del diamante finale, alcune delle pietre preziose più preziose gli sono passate tra le dita.

“La caccia ai diamanti continua. Ogni giorno cerchiamo pietre allo stato grezzo o lucidate. Le pietre migliori sono più rare di quanto si possa mai immaginare “, ha detto Laurence Graff.

L’orologio Graff Diamonds Allucination contiene molti di questi rari reperti in un unico orologio. Designer, gemmologi e artigiani di alto livello hanno trascorso letteralmente migliaia di ore a creare questo gioiello orologeria. I diamanti sono abilmente incastonati a mano nella montatura in platino invisibile per creare un braccialetto multicolore che si solleva sotto il peso del suo prezioso carico.

Graff ha presentato la sua linea di orologi di lusso nel 2009 e ora vanta 50 modelli in 5 collezioni: Technical, Sport, Evening, Jeweled e Bespoke. Graff è il creatore dell’intrigante Masterbraff Grand Date Dual Time Tourbillon che incorpora tre diverse complicazioni in un unico orologio: il tourbillon volante, la funzione Dual Time e il Grand Date.

Perché ho citato questo orologio a tripla complicazione di Graff?

Perché non riesco a capire perché Graff abbia creato un orologio da cinquantacinque milioni di dollari con un movimento al quarzo.

Devo ammettere che il movimento al quarzo sembrava quasi un ripensamento, per cui un braccialetto estremamente costoso è diventato improvvisamente un orologio. Forse Laurence Graff voleva un quadrante piccolo per non sminuire la rarità delle pietre preziose.

Forse alcune donne di grande valore non si preoccupano della padronanza meccanica, ma piuttosto il luccichio dei diamanti.

Dopotutto, Marilyn Monroe ha detto: “I diamanti sono i migliori amici delle ragazze?” O forse solo un movimento al quarzo potrebbe adattarsi alla struttura del bracciale senza turbare indebitamente l’accurata collocazione di 110 ct di rari diamanti colorati.

In ogni caso, penso che il signor Graff si sia reso conto di aver esagerato con il valore scandaloso dell’allucinazione Graff Diamonds, in particolare per il laico che può esaminare ogni aspetto dell’orologio. Quindi, per reprimere le grida di indigente incredulità da parte delle masse, attenuò il colpo con il titolo dell’orologio: l’allucinazione.

