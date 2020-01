Destinazioni da vivere in questo decennio, prima che affondino!

Tempo di lettura: 3 minuti

I leader mondiali sono ancora a litigare su come affrontare il problema del riscaldamento globale e gli effetti del cambiamento climatico, ma dovrebbero fare in fretta: la situazione è disastrosa per il mondo intero.

Il cambiamento climatico ha messo la terra a rischio, ma per alcuni, il rischio è più imminente di più. Tra i paesi più minacciati dagli effetti del cambiamento climatico – inondazioni, siccità, cambiamenti nei modelli delle precipitazioni, inondazioni, ondate di calore, uragani più forti e ghiaccio in fusione – vi sono alcune delle più belle destinazioni di viaggio in tutto il mondo.

Questo vuol dire che, nel giro di pochi anni, queste destinazioni potrebbero scomparire. Di seguito ci sono alcune location destinate a soccombere per la crisi climatica incombente:

1. Tuvalu

Una delle nazioni più piccole e remote del mondo, Tuvalu si trova in un angolo incontaminato del Pacifico e offre un ambiente tranquillo, non commerciale, ideale per il riposo e il relax.

Tuvalu vanta uno spettacolare ambiente marino costituito da una vasta distesa di oceano intervallata da atolli, magnifiche lagune, barriere coralline e piccole isole che offrono un ambiente unico dei Mari del Sud in cui gli ospiti possono immergersi nella flora e fauna marina, immersioni e snorkeling a proprio piacimento , o partecipare a cultura e le tradizioni della contea.

Se uno si trovi in ​​questa isola nazione, è un must per visitare le isole, esplorare la storia e l’archeologia e giocare uno sport locale, ma queste opzioni saranno disponibili solo fino a quando il paese è ancora sopra l’acqua.

Questa nazione isola sparsi nell’Oceano Pacifico, a metà strada tra le Hawaii e l’Australia è già affondando. La quarta nazione più piccola del mondo, Tuvalu è composta da un totale di nove isole, di cui due sono già sul punto di andare sotto.

2. Kiribati

Questa piccola nazione isola situata nei bandi pacifiche equatoriali per avventurieri con la passione per la scoperta. Kiribati afferma di sfidare l’opinione dei visitatori su come dovrebbe essere la vita – con dimostrazioni di un modo di vivere meno complicato che privilegia la famiglia e la comunità.

Molto più fresco, tuttavia, è i resti di armi di difesa costiere bunker, casematte, serbatoi navi relitti, amtracs e relitti dell’aereo che sono sparsi intorno alla zona – ricordi di un paese che ha visto alcuni dei più sanguinosi combattimenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il paese ha anche il più grande completa area marina protetta al mondo con splendidi paesaggi che unisce spiagge di sabbia con le isole coralline e lagune incredibilmente azzurri. Un bird-watching proclamato paradiso, Kiribati sta anche combattendo una battaglia persa ai cambiamenti climatici.

Tutto il territorio di Kiribati è inferiore ai due metri sopra il livello del mare ed è uno dei primi paesi che scompaiono completamente sott’acqua.

3. Isole Galapagos

Prenotare una crociera nelle isole Galapagos, dove famoso scienziato Charles Darwin ha fatto il suo maggior parte delle scoperte di rilievo, e perdersi nella natura del Parco Nazionale delle Galapagos. Ricco di esemplare unico e dotato di una splendida biodiversità, l’isola è la destinazione perfetta per qualsiasi avventuriero alla ricerca per l’esperienza di una vita.

I visitatori possono scegliere tra osservazioni di animali, immersioni, snorkeling, trekking, kayak, surf e il volontariato – o semplicemente fare tutti.

Anche se innalzamento del livello del mare non è attualmente come una minaccia per le isole Galapagos, rispetto alla maggior parte della destinazione in questa lista, la minaccia di messa in pericolo e l’estinzione degli animali è una preoccupazione pressante quanto le riscalda fino globo. Se questo paese è sulla vostra lista di viaggio, meglio arrivare a fare i bagagli prima che il clima uccide la flora e la fauna che le isole sono famose per.

4. Niue

Questo paradiso tropicale sottovalutato è uno degli atolli corallini grande rilievo sulla terra e anche uno dei paesi più piccoli del mondo. Untouched dalla modernizzazione, Niue offre un luogo perfetto per i turisti voglia un assaggio dei tempi più semplici.

Allontanati da una vacanza a basso costo in una destinazione costellata di grotte e acque cristalline, resa ancora più attraente con viste pittoresche e una vibrante luminosità. La geologia, il paesaggio e la vita marina unici dell’isola sono sicuri di toglierti il ​​respiro.

Se tutto questo non fosse abbastanza, Niue vi offrirà spazio per inciampare nelle nostre scoperte e la gente del posto si dice di essere genuino, attento e celebrativo della loro cultura unica. Da qualche parte per sfuggire alla confusione del mondo e rilassarsi, ma prima che affonda sotto il mare.

Meglio affrettarsi, perché a partire dal 1993, le acque in tutto il paese hanno visto un aumento annuale di 5 millimetri, molto più grande rispetto alla media globale di 2,8 a 3,6 millimetri.Fonte : edition. m . v.

Anna Ramirez / Loretta Mendoza – ‘Stile di Vita’ in ‘Un modo di vivere’ – Mail, redazione@reporterspress.it