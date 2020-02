Decarbonizzazione sovralimentata attraverso tecnologie intelligenti

Tempo di lettura: 1 minuto

L’integrazione di strumenti digitali nei sistemi energetici mondiali potrebbe ridurre le emissioni di carbonio di oltre il 50%, secondo una nuova revisione. La revisione rivaluta la curva dei costi di abbattimento marginale (MACC) resa popolare da McKinsey e rileva che la digitalizzazione dei sistemi energetici altera completamente la curva, grazie alla creazione di nuovi percorsi per il passaggio all’energia a basse emissioni di carbonio .

Se i sistemi cyber-fisici sono integrati nei nostri sistemi energetici, ci si può aspettare che il potenziale di abbattimento del carbonio aumenti del 20%, aumentando al 30% quando è inclusa l’intelligenza artificiale (AI).

I MACC illustrano sia il costo che il potenziale di varie strategie di riduzione del biossido di carbonio e sono utilizzati dai responsabili politici per valutare quali percorsi perseguire. L’aggiunta di sistemi cyber-fisici – tecnologie digitali che interagiscono con il mondo fisico – è un aggiornamento sostanziale del MACC e lo stabilisce ulteriormente come uno strumento indispensabile per coloro che lavorano sulla decarbonizzazione.

La decarbonizzazione dei sistemi energetici mondiali è una parte cruciale della mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra. Sebbene la decarbonizzazione non sia negoziabile se si vuole fermare la disgregazione climatica, deve essere bilanciata con la garanzia della stabilità economica e una transizione graduale all’energia sostenibile.

Le tecnologie digitali come i big data , l’apprendimento automatico e l’Internet of Things hanno un enorme potenziale per aiutarci a far fronte a questa sfida. Le loro applicazioni vanno dall’aiutare a ridurre le nostre bollette energetiche impiegando contatori intelligenti in casa, all’assistenza con il commercio di energia peer-to-peer tra centrali elettriche tramite blockchain.

