Cybercoin by Facebook

Alcuni dicono che il futuro degli investimenti è nel campo della valuta cibernetica, mentre altri avvertono che l’intero settore è pieno di truffe e potenziali pericoli. La verità è probabilmente da qualche parte tra questi due estremi. Le valute cibernetiche sono spesso denominate criptovaluta, denaro virtuale o una combinazione di questi termini. Sono venuti in esistenza per sfruttare il carattere unico di Internet.

In un certo senso, sono come denaro contante in quanto un titolare non ha bisogno di avere un conto in banca, solo la moneta, per effettuare un acquisto online. Ma non puoi spingere contanti in un computer per comprare qualcosa, da qui la creazione di denaro virtuale, che può essere speso in modo anonimo online.

Facebook, il social net che usano miliardi di persone, vorrebbe creare una propria cyebr coin, cioé una moneta elettronica che dovrebbe semplificare la vita degli utenti quotidiani per l’acquisto di prodotti e servizi.

Questa ‘fantomatica’ moneta elettronica si chiamerà libra. Dietro ci sono i consueti padroni del denaro virtuale/reale, ovvero Visa, MasterdCard, ed inoltre partner come Uber, eBay, Paypal. Booking.com, ecc.

Le valute virtuali valgono solo quanto i tassi di accettazione e il volume del trading giornaliero.

Le monete che esistono solo di nome o che vengono utilizzate per un numero limitato di transazioni non hanno valore per gli investitori.

Le principali valute cyber sono in circolazione da alcuni anni, vantano enormi volumi di trading e ampia accettazione.

In passato era difficile investire in valuta cibernetica perché non è possibile acquistarli direttamente da una banca e la maggior parte dei venditori non accetta carte di credito o PayPal.

Tuttavia ci sono due siti interessati da vedere: Coinbase (su www.coinbase.com ) e Circle (su www.circle.com ), ovvero luoghi in cui gli investitori possono iniziare ad accumulare denaro cibernetico. Sono accettate carte di credito e altre forme di pagamento comuni.

Molti investitori preferiscono archiviare il proprio denaro cibernetico in un portafoglio non in linea che risiede sul disco rigido del proprio computer o in una memory stick rimovibile.

Attualmente ci sono servizi “vault”, molto simili ai conti bancari che memorizzano il denaro cibernetico a pagamento.

Il futuro della moneta non passerà più dalle banche?

Giornalista dal 1990

– Direttore Editoriale Emmegi Agenzia Stampa –