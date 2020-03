Cuba riporta i primi 3 casi di coronavirus

Tempo di lettura: 1 minuto

I turisti sono arrivati ​​a Cuba il 9 marzo 2020 attraverso l’aeroporto dell’Avana e alloggiavano in un ostello a Trinidad, una città ad est. Un quarto viaggiatore è stato testato, ma i risultati sono stati negativi. Questo secondo quanto dichiarato dal Ministero della Salute cubano.

Il ministero ha affermato che i tre pazienti sono stati isolati all’Istituto di medicina tropicale Pedro Kourí a L’Avana, dove hanno eseguito i test. La situazione si sta evolvendo favorevolmente e, il Ministro, ha aggiunto che le persone identificate “come contatti” vengono osservate ma non mostrano sintomi.

Questa settimana, il leader cubano Miguel Diaz-Canel aveva rivisto il piano del paese per prevenire e curare la malattia e i media statali stavano dicendo ai cubani di lavarsi le mani.

Ma la gente sull’isola si chiede come, dal momento che i prodotti per l’igiene essenziali come il sapone siano scarsi. I media di stato hanno anche riconosciuto la carenza di farmaci. Tuttavia, il Ministero ha dichiarato che il Paese è pronto a far fronte alla minaccia del coronavirus con 3.000 letti ospedalieri negli ospedali e 100 letti in unità di terapia intensiva.

Martedì, le autorità sanitarie avevano dichiarato che finora, 30 viaggiatori erano stati ammessi al Tropical Medicine Institute e che ne avevano testato 18 per il coronavirus, tutti negativi.

Fonte : Cuba Today

