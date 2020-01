Cuba – Avana, Patrimonio, storia e conservazione

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Avana ha festeggiato i suoi 500 anni a Novembre 2019, un anniversario caratterizzato da una serie di progetti di restauro di alto profilo. La città vecchia però continua ad avere problemi pur essendo un patrimonio mondiale dell’Unesco.

All’Avana Vecchia c’è ancora molta architettura Art Deco e Art Nouveau che dovrebbe essere restaurata.

Uno dei monumenti più duraturi dell’Avana è anche il più effimero. A un lato della Plaza de Armas, la piazza più antica dell’Avana, si trova un imitazione tempio greco-romano noto come El Templete. Di fronte si trova un albero ceiba. Venerato dagli abitanti indigeni di Cuba e nella cultura afro-cubana, il ceiba commemora la fondazione della città.

La storia racconta che, il 16 novembre 1519 i conquistatori spagnoli fecero la loro prima riunione di massa e del consiglio comunale all’ombra di un ceiba. Nel 2016 hanno sostituito il vecchio Ceiba.

Plaza Vieja (Piazza Vecchia) è una delle prime storie di successo del restauro dell’Avana Vecchia, perché circondata da palazzi del 17 °, 18 ° e 19 ° secolo. Plaza Vieja risale al 1559.

Una delle maggiori sfide dei progetti di ristrutturazione a L’Avana è il reinserimento delle famiglie che vivono nelle vecchie dimore.

El Capitolio è ora il quartier generale del ministero della scienza.

Commissionato nel 1926, quando Cuba era piena di soldi per la canna da zucchero, El Capitolio – che presenta una cupola placcata in oro – impiegò 5000 anni a completare il lavoro per 5.000 lavoratori. Il grande edificio neoclassico ospitava il parlamento del paese ed è ispirato al Campidoglio di Washington, integrando elementi del Panthe a Parigi e la Basilica di San Pietro a Roma.

Per Castro, tuttavia, l’edificio in granito e marmo era un simbolo di eccesso. Ha sciolto il Congresso e ha riproposto l’edificio come quartier generale del ministero della scienza. Nel corso dei decenni, è caduto in rovina, ma è stato restaurato per il 500 ° anniversario della città . A novembre, ha aperto le sue tournée, consentendo ai visitatori di ammirare la maestosa Statua della Repubblica in bronzo di 14,6 metri al suo interno, una delle più grandi al mondo.

Presentato nel 1938, il Rex Cinema è stato il primo multiplex dell’Avana, con due schermi separati e una grande hall. L’edificio Art Deco si trova a L’Avana Centro, sul famoso viale San Rafael, e il cinema ha funzionato fino al 1980, quando è stato abbandonato, cadendo lentamente in rovina.

Avana – cuba

