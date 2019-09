Tempo di lettura: 2 minuti

La crisi migratoria europea , nota anche come crisi dei rifugiati , è un periodo che inizia nel 2015 caratterizzato da un elevato numero di persone che arrivano nell’Unione europea (UE) da tutto il Mediterraneo Mare o via terra attraverso l’Europa sud-orientale a seguito della crisi migratoria della Turchia .

Fa parte di un modello di aumento dell’immigrazione verso l’Europa da altri continenti, iniziato a metà del XX secolo e che ha incontrato resistenza in molti paesi europei.

Tra gli immigrati extraeuropei vi sono richiedenti asilo e migranti economici . Il termine “immigrato” è utilizzato dalla Commissione europea per descrivere una persona proveniente da un paese terzo che stabilisce la sua residenza abituale nel territorio di un paese dell’UE per un periodo che è, o si prevede che sarà, a almeno dodici mesi.

La maggior parte dei migranti proveniva da paesi a maggioranza musulmana nelle regioni del sud e dell’est dell’Europa, incluso il Grande Medio Oriente e l’ Africa .

Siccità , povertà e violenza legate al riscaldamento globale hanno accelerato la migrazione su larga scala verso l’ Europa dal Medio Oriente e dall’Africa . In rari casi, l’immigrazione è stata una copertura per i militanti ISIL travestiti da rifugiati o migranti.

Per appartenenza religiosa, la maggior parte dei partecipanti erano musulmani (di solito musulmani sunniti ), con una piccola componente di minoranze non musulmane (inclusi yazidi , assiri e mandeani).

Secondo l’ Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati , le prime tre nazionalità dei partecipanti agli oltre un milione di arrivi nel Mar Mediterraneo tra gennaio 2015 e marzo 2016 erano siriana (46,7 per cento), afgana (20,9 per cento) e irachena (9,4 per cento).

Dei migranti che arrivavano in Europa via mare nel 2015, il 58 percento erano maschi di età superiore ai 18 anni (77 percento degli adulti), il 17 percento erano donne di età superiore ai 18 (22 percento degli adulti) e il restante 25 percento aveva meno di 18 anni.

Il numero di morti in mare è salito ai livelli record nell’aprile 2015, quando cinque imbarcazioni che trasportavano circa 2.000 migranti in Europa affondarono nel Mar Mediterraneo, con un bilancio delle vittime combinato stimato in oltre 1.200 persone.

I naufragi si sono verificati in un contesto di conflitti in corso e crisi dei rifugiati in diversi paesi asiatici e africani, che hanno portato il numero totale di sfollati forzati in tutto il mondo alla fine del 2014 a quasi 60 milioni, il livello più alto dalla seconda guerra mondiale .

Il numero di persone che attraversano illegalmente le frontiere dell’UE è passato da 1,8 milioni nel 2015 a 204.219 nel 2017.

