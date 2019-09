Crisi globale dei rifugiati

Tempo di lettura: 2 minuti

La distribuzione di rifugiati e richiedenti asilo alla fine del 2015 nelle regioni del Medio Oriente, Africa ed Europa, mostra i primi 8 (dati in milioni) in tutto il mondo sui paesi di origine dei rifugiati (nota che la Turchia è fuori scala , che ospita 2,7 milioni di rifugiati mentre i rifugiati palestinesi non sono inclusi; dati UNHCR ).

Secondo l’ UNHCR , il numero di sfollati forzati in tutto il mondo durante la crisi dei rifugiati ha raggiunto 59,5 milioni alla fine del 2014, il livello più alto dalla seconda guerra mondiale, con un aumento del 40% in atto dal 2011.

Di questi 59,5 milioni , 19,5 milioni erano rifugiati (14,4 milioni sotto il mandato dell’UNHCR, più 5,1 milioni di rifugiati palestinesi sotto il mandato dell’UNRWA ) e 1,8 milioni erano richiedenti asilo .

Il resto erano sfollati all’interno dei propri paesi ( sfollati interni)).

I 14,4 milioni di rifugiati sotto mandato dell’UNHCR erano circa 2,7 milioni in più rispetto alla fine del 2013 (un aumento del 23%), il livello più alto dal 1995.

Tra questi, i rifugiati siriani sono diventati il ​​più grande gruppo di rifugiati nel 2014 (3,9 milioni, 1,55 milioni in più rispetto all’anno precedente), superando i rifugiati afgani (2,6 milioni), che era stato il più grande gruppo di rifugiati per tre decenni.

Sei dei dieci più grandi paesi di origine dei rifugiati erano africani: Somalia , Sudan , Sud Sudan , Repubblica Democratica del Congo , Repubblica Centrafricana ed Eritrea .

I paesi in via di sviluppo hanno ospitato la più grande percentuale di rifugiati (l’86 percento entro la fine del 2014, la cifra più alta in oltre due decenni); i paesi meno sviluppati solo a condizione di asilo al 25 per cento dei rifugiati nel mondo.

Anche se la maggior parte dei rifugiati siriani è stata ospitata da paesi vicini come la Turchia , il Libano e la Giordania , il numero di domande di asilo presentate da rifugiati siriani in Europa è aumentato costantemente tra il 2011 e il 2015, per un totale di 813.599 in 37 paesi europei (compresi entrambi i membri dell’UE e non membri) a partire da novembre 2015; Il 57 percento di loro ha presentato domanda di asilo in Germania o Serbia .

Il principale destinatario unico di nuovi richiedenti asilo in tutto il mondo nel 2014 è stata la Federazione russa , con 274.700 domande di asilo.

