Criptovaluta: il futuro delle transazioni senza contanti in Russia

Tempo di lettura: 1 minuto

L’evoluzione del sistema finanziario e le tendenze attese in futuro sono un campo di studio significativo in economia. In una di queste ricerche condotte da esperti della Higher School of Economics (HSE), è stato rivelato che i residenti in Russia potrebbero abbandonare completamente l’uso del denaro entro il 2035.

Il rapporto si basa sul parere dell’Institute for Development Center della Higher School of Economics. Afferma che la Russia è al primo posto in Europa nella prevalenza dell’uso dei telefoni cellulari.

Inoltre, il tasso di penetrazione dei suoi prodotti tecnologici finanziari è compreso tra il 40% e il 50%.

La società di ricerca Deloitte ha previsto che il mercato fintech in Russia può raggiungere i 65 miliardi entro il 2020, diventando un potenziale mercato per le criptovalute.

Emmegi Agenzia Stampa / ReportersPress – Federico Mattaliano – Giornalista dal 1990