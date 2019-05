Il crimine informatico , o crimine informatico , è un crimine che coinvolge un computer e una rete . Il computer potrebbe essere stato utilizzato per commettere un crimine o potrebbe essere il bersaglio. I reati informatici possono essere definiti come: “Reati commessi contro individui o gruppi di individui con un motivo criminale di danneggiare intenzionalmente la reputazione della vittima o causare danni fisici o mentali o perdita alla vittima direttamente o indirettamente, utilizzando reti di telecomunicazione moderne come Internet (reti tra cui chat room, e-mail, bacheche e gruppi) e telefoni cellulari ( Bluetooth / SMS / MMS) “.

La criminalità informatica può minacciare una persona o la sicurezza e la salute finanziaria di una nazione.

I problemi relativi a questi tipi di reati sono diventati di alto profilo, in particolare quelli che riguardano l’ hacking , la violazione del copyright , la sorveglianza di massa ingiustificata , la sestoria , la pedopornografia e la cura dei bambini .

Ci sono anche problemi di privacy quando le informazioni confidenziali sono intercettate o divulgate, legalmente o in altro modo. Debarati Halder e K. Jaishankar definiscono ulteriormente il crimine informatico dal punto di vista del genere e definiscono la “criminalità informatica contro le donne” come “I crimini contro le donne con un motivo per danneggiare intenzionalmente la vittima psicologicamente e fisicamente, usando le moderne reti di telecomunicazione come internet e telefoni cellulari” .

A livello internazionale, sia gli attori governativi che quelli non statali si impegnano in crimini informatici, tra cui spionaggio , furto finanziarioe altri reati transnazionali. Talvolta i crimini informatici che attraversano i confini internazionali e coinvolgono le azioni di almeno uno stato nazionale vengono definiti ” guerra informatica” .

Un rapporto (sponsorizzato da McAfee ), pubblicato nel 2014, stimava che il danno annuale all’economia globale fosse di $ 445 miliardi.

Nel 2012 sono stati persi circa $ 1,5 miliardi per frodi con carte di credito e di debito negli Stati Uniti.

Nel 2018, uno studio del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), in collaborazione con McAfee , conclude che quasi 600 miliardi di dollari, quasi l’1% del PIL globale, vengono persi ogni anno per la criminalità informatica.

