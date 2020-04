Covid-19: Sovraccarico di informazioni

Tempo di lettura: 3 minuti

Il fenomeno del sovraccarico di informazioni non è mai stato nuovo. Ann Blair osserva che mentre l’attuale sovraccarico di informazioni è legato alle culture e alle tecnologie digitali, il termine stesso precede effettivamente le tecnologie moderne.

Le indicazioni di sovraccarico di informazioni erano evidenti quando gli umani iniziarono a raccogliere manoscritti, raccogliere, registrare e conservare informazioni.

Uno dei primi scienziati sociali a notare gli effetti negativi del sovraccarico di informazioni fu il sociologo Georg Simmel (1858-1918), che ipotizzò che il sovraccarico di sensazioni nel mondo urbano moderno causasse agli abitanti delle città di essere stanchi e interferire con il loro capacità di reagire a nuove situazioni. Lo psicologo sociale Stanley Milgram(1933–1984) in seguito utilizzarono il concetto di sovraccarico di informazioni per spiegare il comportamento degli astanti .

Gli psicologi hanno riconosciuto per molti anni che gli esseri umani hanno una capacità limitata di memorizzare le informazioni attuali nella memoria. Lo psicologo George Armitage Miller è stato molto influente in questo senso, proponendo che le persone possano elaborare circa sette blocchi di informazioni alla volta. Miller afferma che in condizioni di sovraccarico, le persone diventano confuse e probabilmente prendono decisioni più povere in base alle informazioni che hanno ricevuto rispetto a quelle informate.

Un esempio piuttosto precoce del termine “sovraccarico di informazioni” può essere trovato in un articolo di Jacob Jacoby, Donald Speller e Carol Kohn Berning, che hanno condotto un esperimento su 192 casalinghe che si dice confermino l’ipotesi che ulteriori informazioni sui marchi porterebbero a decisioni più povere .

Molto tempo prima, il concetto era stato introdotto da Diderot, sebbene non fosse con il termine “sovraccarico di informazioni”:

Fintanto che i secoli continueranno a svolgersi, il numero di libri crescerà continuamente, e si può prevedere che verrà un tempo in cui sarà quasi altrettanto difficile imparare qualcosa dai libri che dallo studio diretto dell’intero universo. Sarà conveniente cercare un po ‘di verità nascosta in natura come trovarla nascosta in un’immensa moltitudine di volumi rilegati.

Il sovraccarico di informazioni (noto anche come infobesità , infoxication , ansia di informazione , ed esplosione di informazioni ) è la difficoltà a comprendere un problema e prendere decisioni in modo efficace quando si hanno troppe informazioni al riguardo.

In generale, il termine è associato alla quantità eccessiva di informazioni giornaliere. Molto probabilmente il sovraccarico di informazioni ha avuto origine dalla teoria dell’informazione, che sono studi sull’archiviazione, la conservazione, la comunicazione, la compressione e l’estrazione di informazioni.

Il termine “sovraccarico di informazioni” è stato usato per la prima volta nel libro di Bertram Gross del 1964, The Managing of Organizations , ed è stato ulteriormente reso popolare da Alvin Toffler nel suo bestseller Future Shock del 1970 . Speier et al. (1999) ha dichiarato:

Il sovraccarico di informazioni si verifica quando la quantità di input per un sistema supera la sua capacità di elaborazione. I decisori hanno una capacità di elaborazione cognitiva abbastanza limitata. Di conseguenza, quando si verifica un sovraccarico di informazioni, è probabile che si verifichi una riduzione della qualità delle decisioni.

Una nuova definizione di sovraccarico di informazioni si concentra sugli aspetti di tempo e risorse:

Il sovraccarico di informazioni è uno stato in cui un decisore deve affrontare una serie di informazioni (ad esempio un carico di informazioni con caratteristiche informative come una quantità, una complessità e un livello di ridondanza, contraddizione e incoerenza) comprendente l’accumulo di segnali informativi individuali di dimensioni e complessità diverse che inibiscono la capacità del decisore di determinare in modo ottimale la migliore decisione possibile.

La probabilità di ottenere la migliore decisione possibile è definita come prestazione decisionale.

L’uso non ottimale delle informazioni è causato dalla limitazione delle scarse risorse individuali.

Una risorsa scarsa può essere caratteristiche individuali limitate (come capacità di elaborazione seriale, memoria a breve termine limitata) o attrezzature limitate relative alle attività (ad esempio, tempo di prendere una decisione, budget).

L’avvento della moderna tecnologia dell’informazione è stato il principale fattore di sovraccarico di informazioni su più fronti: in quantità prodotta, facilità di diffusione e ampiezza del pubblico raggiunto.

I fattori tecnologici di lunga data sono stati ulteriormente intensificati dall’ascesa dei social media e dall’economia dell’attenzione . Nell’era delle tecnologie digitali connettive, dell’informatica , della cultura di Internet (o della cultura digitale), il sovraccarico di informazioni è associato a sovraesposizione, consumo eccessivo e immissione di abbondanza di informazioni e dati.

