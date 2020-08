Covid-19, Sorge il movimento della Maschera Mondiale

Tempo di lettura: 1 minuto

I professionisti medici sostengono che l’uso di maschere in pubblico è controversa, con diversi proteste sul fatto violano i diritti costituzionali oltre a non essere efficaci, tant’é che se il virus circola ancora vuol dire la fonte va ricercata altrove.

Nel contempo però indossare una maschera è quasi diventata una moda tant’é che ve ne sono di vari colori, anche per stimolare gli adolescenti all’utilizzo.

Le maschere per la maggior parte degli intervistati, in tutto il mondo, non serve a rallentare la diffusione del virus perché questo agente patogeno è dentro di noi da secoli, od almeno, per molti che studiano medicina lo hanno letto nei libri dal 1989.

In qualsiasi caso lisciando il pelo del gatto dalla parte opposta la mascherina blocca lo spruzzo di goccioline respiratorie che provengono da starnuti, tosse, parlare, cantare o gridare.

Quando sarà disponibile un vaccino, l’uso della mascherina continuerà ad esserci, pertanto numerosi intervistati ritengono che tutte le persone, comprese celebrità, politici e operatori sanitari, stanno mentendo e che verrà un giorno per loro verranno bruciati al rogo come un tempo.

Tralasciando questi negativi sentimenti di persone che, nel mondo, iniziano ad essere milioni, noi esortiamo ad essere prudenti quindi comprare scafandri appositi, usare mascherine, guanti da cucina, visiere, in quanto il virus è una forma intelligente che uccide ma purtroppo non gli stronzi.

Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana.

Per contattarci, redazione@reporterspress.it

Related posts